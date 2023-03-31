Карлос Алькарас: «Никогда не думаю, что моего уровня достаточно для победы на турнире. Я сосредоточен на ежедневном прогрессе»

Теги ATP Miami Open Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас рассказал об общении с Янником Синнером, с которым поборется за выход в финал в Майами. Испанец ведет 3:2 в личных встречах.

– Теперь вы сыграете с Синнером, и у вас уже сложилось серьезное соперничество: вы провели пять матчей, впереди шестой. Какие у вас отношения вне официальных матчей? Вы ладите друг с другом?

– У нас хорошие отношения за пределами корта. Мы здороваемся, общаемся, несколько раз вместе тренировались.

Да, он очень хороший парень. Я считаю, что быть хорошим человеком тоже очень важно. Конечно, у нас много замечательных моментов за пределами корта.

– Достаточно ли уровня, на котором вы играли с Фрицем, для победы на турнире или вам нужно еще прибавить, и если да, то насколько?

– Я стараюсь повышать уровень в каждом матче, например, сегодня уровень был очень высоким, но Синнер сейчас в отличной форме, поэтому, чтобы пройти в финал, я должен играть на этом же уровне или даже лучше.

Но я никогда не думаю, что моего уровня достаточно для победы на турнире. Как я уже сказал, я стараюсь прибавлять каждый день, посмотрим, что получится. Все матчи разные, и что угодно может произойти.

Поэтому я сосредоточен на ежедневном прогрессе.

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8 комментариев

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Nikolay Stavrogin
Ответ Генадий Адамов
Если не будет травм, кажись мало кто может остановить его, удивительно, что будучи таким низкорослым, делает много эйсов, Посмотрим, что Джокович сможет ему противопоставить, ещё надежда на Грешника
Роджер, Рафа, Тим, Вавринка - его роста. Это нормальный рост для чемпиона.
Я бы сказал даже, что 183-188 см - идеальный
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YIV
Ответ Матвей Суицидин
рано или поздно ключи к его игре найдутся
Ключи и сейчас могут быть. Просто возможно мало кто сможет этими ключами воспользоваться. Перекрыть набор таких скиллов очень непросто.
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Ан Кот
ладно, не скромничай Карасик, ты сейчас действительно очень хорош и твоя главная проблема будет в том чтобы сохранить этот уровень хотя бы до РГ
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Furry
так про Рыбакину будут новости или нет??
+1
-1
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Rjcnbr
Ответ Генадий Адамов
Если не будет травм, кажись мало кто может остановить его, удивительно, что будучи таким низкорослым, делает много эйсов, Посмотрим, что Джокович сможет ему противопоставить, ещё надежда на Грешника
Он мало эйсит, даже для своего роста. Скорость подачи есть, но пока очень много бьет тупо в центр квадрата
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Матвей Суицидин
Ответ Генадий Адамов
Если не будет травм, кажись мало кто может остановить его, удивительно, что будучи таким низкорослым, делает много эйсов, Посмотрим, что Джокович сможет ему противопоставить, ещё надежда на Грешника
рано или поздно ключи к его игре найдутся
+1
-1
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Dmitry Aqf
Ответ Генадий Адамов
Если не будет травм, кажись мало кто может остановить его, удивительно, что будучи таким низкорослым, делает много эйсов, Посмотрим, что Джокович сможет ему противопоставить, ещё надежда на Грешника
Нормальный рост, примерно как у Роджера.
+2
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Генадий Адамов
Если не будет травм, кажись мало кто может остановить его, удивительно, что будучи таким низкорослым, делает много эйсов, Посмотрим, что Джокович сможет ему противопоставить, ещё надежда на Грешника
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