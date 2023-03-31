Карлос Алькарас: «Никогда не думаю, что моего уровня достаточно для победы на турнире. Я сосредоточен на ежедневном прогрессе»

рассказал об общении с , с которым поборется за выход в финал в Майами. Испанец ведет 3:2 в личных встречах.

– Теперь вы сыграете с Синнером, и у вас уже сложилось серьезное соперничество: вы провели пять матчей, впереди шестой. Какие у вас отношения вне официальных матчей? Вы ладите друг с другом?

– У нас хорошие отношения за пределами корта. Мы здороваемся, общаемся, несколько раз вместе тренировались.

Да, он очень хороший парень. Я считаю, что быть хорошим человеком тоже очень важно. Конечно, у нас много замечательных моментов за пределами корта.

– Достаточно ли уровня, на котором вы играли с , для победы на турнире или вам нужно еще прибавить, и если да, то насколько?

– Я стараюсь повышать уровень в каждом матче, например, сегодня уровень был очень высоким, но Синнер сейчас в отличной форме, поэтому, чтобы пройти в финал, я должен играть на этом же уровне или даже лучше.

Но я никогда не думаю, что моего уровня достаточно для победы на турнире. Как я уже сказал, я стараюсь прибавлять каждый день, посмотрим, что получится. Все матчи разные, и что угодно может произойти.

Поэтому я сосредоточен на ежедневном прогрессе.

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