Медведев о травме голеностопа: «Не знаю, опубликую ли когда-нибудь фото. У меня был большой синяк, который сильно воспалился»

Теги травмы ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, беспокоит ли его травма правого голеностопа, которую он получил в 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

«На корте голеностоп меня точно не беспокоит. Но все равно немного больно, потому что, наверное, было небольшое повреждение. Не знаю, что-то вроде синяка. Какое-то время он будет болеть.

Надеюсь, дальше будет лучше и лучше, но на корте меня ничего не беспокоит. Если честно, голеностоп не так уж сильно меня беспокоил начиная с матча против Давидовича [в четвертьфинале в Индиан-Уэллс].

Не знаю, опубликую ли когда-нибудь фото. У меня был большой синяк, который сильно воспалился».

👑 Медведев любил мячик, как щенок, кидал кроссовки и играл неправильно. Мы побывали там, где из него делали супертеннисиста

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1 комментарий

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tanya.osipova.1958@mail.ru
Не надо нам мужские ноги с синяком смотреть! Пусть у Даниила бяка заживёт, и не побеспокоит его ничего сегодня и дальше!
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