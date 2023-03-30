Сорана Кырстя: «У родителей маленькая фабрика мороженого. Это мой любимый десерт. В детстве я ела его и летом, и зимой»

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Сорана Кырстя рассказала о фабрике мороженого, принадлежащей ее родителям.

– В википедии написано – но я не знаю, правда ли это, – что ваш отец владеет или владел фабрикой мороженого. Так и есть?

– Да.

– И до сих пор владеет?

– Да.

– Вы очень любите мороженое? Какой ваш любимый вкус?

– Да, это мой любимый десерт. В детстве я ела мороженое и летом, и зимой. Оно всегда было у нас дома. У родителей маленькая фабрика мороженого. Они трудяги, и, конечно, в детстве мне очень нравился этот бизнес.

– Какой ваш любимый вкус?

– Ваниль, кокос, фисташка. Вот мое любимое трио.

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8 комментариев

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trumpet
У кого из великих теннисистов родители - аптекари?:)
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Пинающий Достоинства
Джо уже выехал
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sashati
Ответ xa-xa
Тихонько позавидовал Соране, фабрика мороженого в детстве..
И залетного волшебника не надо)
+2
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ivan 07
Ответ Aryna Lapko
а на сметане, так вообще календарный шлем собрала бы)
Молокозавод - это и есть сметана, масло.....
Собрала бы шлемы , просто незаконно отстранили , когда Симона по призовым деньгам приблизилась к старшей Вильямс.
+1
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Aryna Lapko
Ответ ivan 07
На мороженом далеко не уедешь, поэтому у нее мало титулов. Вот когда у родителей молокозавод, как у Симоны, титулы сами липнут.
а на сметане, так вообще календарный шлем собрала бы)
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karlsson27
Это моя мечта детства!
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ivan 07
На мороженом далеко не уедешь, поэтому у нее мало титулов.
Вот когда у родителей молокозавод, как у Симоны, титулы сами липнут.
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xa-xa
Тихонько позавидовал Соране, фабрика мороженого в детстве..
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