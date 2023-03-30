Сорана Кырстя: «У родителей маленькая фабрика мороженого. Это мой любимый десерт. В детстве я ела его и летом, и зимой»

рассказала о фабрике мороженого, принадлежащей ее родителям.

– В википедии написано – но я не знаю, правда ли это, – что ваш отец владеет или владел фабрикой мороженого. Так и есть?

– Да.

– И до сих пор владеет?

– Да.

– Вы очень любите мороженое? Какой ваш любимый вкус?

– Да, это мой любимый десерт. В детстве я ела мороженое и летом, и зимой. Оно всегда было у нас дома. У родителей маленькая фабрика мороженого. Они трудяги, и, конечно, в детстве мне очень нравился этот бизнес.

– Какой ваш любимый вкус?

– Ваниль, кокос, фисташка. Вот мое любимое трио.

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