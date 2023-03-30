Остапенко не сыграет в Чарлстоне из-за вируса, который перенесла в Индиан-Уэллс: «Я принимала антибиотики, и у меня было много симптомов»

пропустит турнир в Чарлстоне из-за болезни.

«К сожалению, в этом году я не смогу сыграть в Чарлстоне, потому что в Индиан-Уэллс я 12 дней боролась с вирусом, принимала антибиотики, и у меня было много симптомов, в том числе воспаление уха и так далее.

Я пока не восстановилась на 100% и вернусь домой, чтобы обратиться к врачам и сделать все возможное, чтобы подготовиться к грунтовому сезону и вернуться в Штутгарте», – написала Остапенко, поблагодарив за поддержку.

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