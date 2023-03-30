Остапенко не сыграет в Чарлстоне из-за вируса, который перенесла в Индиан-Уэллс: «Я принимала антибиотики, и у меня было много симптомов»

Теги WTA Credit One Charleston Open Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко пропустит турнир в Чарлстоне из-за болезни.

«К сожалению, в этом году я не смогу сыграть в Чарлстоне, потому что в Индиан-Уэллс я 12 дней боролась с вирусом, принимала антибиотики, и у меня было много симптомов, в том числе воспаление уха и так далее.

Я пока не восстановилась на 100% и вернусь домой, чтобы обратиться к врачам и сделать все возможное, чтобы подготовиться к грунтовому сезону и вернуться в Штутгарте», – написала Остапенко, поблагодарив за поддержку.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий