Марта Костюк: «Весь последний год мы непублично боремся за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего спорта»

Теги WTA Томас Бах Марта Костюк Теннис

Марта Костюк рассказала, почему не бойкотирует матчи против российских теннисисток.

«В нашем спорте рейтинговая система. Если я не буду против них играть, то упаду в рейтинге и моя карьера по сути будет завершена».

Также она раскритиковала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Многое было сказано, но я хотела бы добавить от себя, что весь последний год мы непублично боремся за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего спорта. Но, к сожалению, мы не независимые игроки. Мы работаем на WTA и ATP, и у нас не так много возможностей что-то менять», – цитирует украинку Reuters.

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18 комментариев

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Иван Любимов
типичная xoxлюк
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ivanzhu90
Это было понятно с самого начала, у них там общий чат активистов в тг/ватсаппе и они координируют свои действия. Я на 100% уверен что и "паническая атака" Цуренко это была спланированная акция, для привлечения внимания и последующая попытка раскрутить маховик против главы WTA.
+6
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solkisire qwer
Интересно на какой матч пойдут зрители Азаренко-Соболенко или Костюк-Цуренко?
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mamapapaya
Когда уже эту нацистку забанят …
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Хаскерс
Быстро у нее зажило после Потаповой. Уже даже говорить им может.
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Владимир Кубарь
Ответ Антон Киселёв
Да шо тут представлять, уже несколько сотен военных баз по всему миру поставили и быкуют то и дело Собственно, поэтому и вся эта внутренняя борьба в МОК - с одной стороны принципы независимого спорта, с другой постоянно быкующая некая нация
Это другая нация. Из другой компании, можно даже сказать, другого города.
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mamapapaya
Ответ kamilla mka12
Так бойкотируй! Если бороться,то до конца
Они могут только ныть и попрошайничать
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Антон Киселёв
Ответ Владимир Кубарь
Представьте другую ситуацию в этой компании, когда одна нация решила быкануть.
Да шо тут представлять, уже несколько сотен военных баз по всему миру поставили и быкуют то и дело
Собственно, поэтому и вся эта внутренняя борьба в МОК - с одной стороны принципы независимого спорта, с другой постоянно быкующая некая нация
+8
-1
+7
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dimon 2.0
Ответ ne ravnodushen
Мне жаль девочку, с головой совсем беда
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0
-22
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Bdv68
непубличные Джи ☝️🤬
+3
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Pertinax Gandi
Непублично, этот как? Писаешь им в кроссовки?
+11
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Владимир Кубарь
Ответ Antonbezb
Представьте какую-нибудь крупную компанию, в которой одна нация борется за то, чтобы уволили работников другой нации только из-за их нации. И это 2023 год, а не 1939
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+4
-16
-12
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Antonbezb
Представьте какую-нибудь крупную компанию, в которой одна нация борется за то, чтобы уволили работников другой нации только из-за их нации. И это 2023 год, а не 1939
+20
-2
+18
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kamilla mka12
Так бойкотируй! Если бороться,то до конца
+11
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Антон Акимов
"моя карьера по сути будет завершена"
Поскорее бы 🙏🏻
+25
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Serge Vendino
Надеюсь, когда-нибудь такие высказывания будут так же осуждаться, как расизм и антисемитизм
+21
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Russel
Какая же мерзкая особа🤢
+35
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ne ravnodushen
Мне жаль девочку, с головой совсем беда
+23
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