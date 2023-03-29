Марта Костюк: «Весь последний год мы непублично боремся за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего спорта»
Марта Костюк рассказала, почему не бойкотирует матчи против российских теннисисток.
«В нашем спорте рейтинговая система. Если я не буду против них играть, то упаду в рейтинге и моя карьера по сути будет завершена».
Также она раскритиковала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.
«Многое было сказано, но я хотела бы добавить от себя, что весь последний год мы непублично боремся за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего спорта. Но, к сожалению, мы не независимые игроки. Мы работаем на WTA и ATP, и у нас не так много возможностей что-то менять», – цитирует украинку Reuters.
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Собственно, поэтому и вся эта внутренняя борьба в МОК - с одной стороны принципы независимого спорта, с другой постоянно быкующая некая нация
Поскорее бы 🙏🏻