Костюк о том, что не пожала руку Грачевой после финала в Остине: «Заранее предупредила об этом WTA – для них это не стало сюрпризом»

Марта Костюк прокомментировала то, что не пожала руку Варваре Грачевой после победного финала в Остине. Украинка обыграла россиянку 6:3, 7:5.

«Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом.

Варвара не высказала ни мне лично, ни публично осуждения [действий России на Украине], поэтому для меня это определенный знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», – цитирует Костюк «Большой теннис Украины».

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