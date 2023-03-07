Костюк о том, что не пожала руку Грачевой после финала в Остине: «Заранее предупредила об этом WTA – для них это не стало сюрпризом»
Марта Костюк прокомментировала то, что не пожала руку Варваре Грачевой после победного финала в Остине. Украинка обыграла россиянку 6:3, 7:5.
«Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом.
Варвара не высказала ни мне лично, ни публично осуждения [действий России на Украине], поэтому для меня это определенный знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», – цитирует Костюк «Большой теннис Украины».
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Почему не предупредил? Сюрприз.