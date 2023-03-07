Костюк о том, что не пожала руку Грачевой после финала в Остине: «Заранее предупредила об этом WTA – для них это не стало сюрпризом»

Теги WTA Марта Костюк Варвара Грачева ATX Open Теннис

Марта Костюк прокомментировала то, что не пожала руку Варваре Грачевой после победного финала в Остине. Украинка обыграла россиянку 6:3, 7:5.

«Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом.

Варвара не высказала ни мне лично, ни публично осуждения [действий России на Украине], поэтому для меня это определенный знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», – цитирует Костюк «Большой теннис Украины».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LSV
Ответ Вадим flanec
Вот хоть убейте, не понимаю для чего эту новость спортс публикует?
Вы правда не понимаете? На этом ресурсе многие материалы публикуются с целью разжигания русофобских настроений и срача в комментариях. Одна ветка про ФК чего стоит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakal
Ответ Graziano
Высказывала ли Марта свое несогласие с поведением осужденного пожизненно украинского педофила, которого не могли несколько лет поймать? Много ли у нее общего с этим украинцем и с другими 500 тысячами, которые сидят за убийства, изнасилования и тд? При этом она ждёт, что все русские должны отвечать за действия своих соотечественников.
вообще они чикатилу украинцем не считают,у них выборочная память
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakal
Ответ LeNok
А Марта высказывалась против своих соотечественников,которые до войны неоднократно кричали - москоляку на гиляку и прочее а потом такие-а нас за что?
а нас за що ,так правильно на эльфийском
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Костюк почему-то считает, что российские спортсмены должны ей высказывать свое личное мнение о СВО, только вообще-то не должны.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Вот хоть убейте, не понимаю для чего эту новость спортс публикует?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Интересно было бы посмотреть, как бы повела себя Костюк, доведись ей играть в финале с Касаткиной. Впрочем, самого матча с Касаткиной, Костюк позорно избежала в прошлом году. Касаткина не укладывается в линейное мышление Костюк.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Читаю подобный бред и понимаю, что останавливаться нельзя.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeNok
А Марта высказывалась против своих соотечественников,которые до войны неоднократно кричали - москоляку на гиляку и прочее а потом такие-а нас за что?
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graziano
Высказывала ли Марта свое несогласие с поведением осужденного пожизненно украинского педофила, которого не могли несколько лет поймать? Много ли у нее общего с этим украинцем и с другими 500 тысячами, которые сидят за убийства, изнасилования и тд? При этом она ждёт, что все русские должны отвечать за действия своих соотечественников.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
Ответ генгбенг
тамара эйдельман извинилась, что вам еще надо
миллион случаев когда люди на коленях стояли, а их грязью поливали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Какая тупость. ….
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Зыболов
Ответ Zorik123
Резонное обьяснение. Грачева, как и вся трусливая биомасса чувствует себя не при чем:Мы в этом не участвуем, это все Он и в Украине творят - Цурипопики
Цирик... как же это переводится..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
Ответ Zorik123
Резонное обьяснение. Грачева, как и вся трусливая биомасса чувствует себя не при чем:Мы в этом не участвуем, это все Он и в Украине творят - Цурипопики
тамара эйдельман извинилась, что вам еще надо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zorik123
Комментарий скрыт
+1
-13
-12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROBINZON
ВВП 24.02.22.: Объявляю СП.
Почему не предупредил? Сюрприз.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
поставить на четыре костюк
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий