Бывший директор Australian Open о том, что Костюк и Грачева не пожали руки после финала: «Нужно уважать традиции нашего спорта и найти другой способ выразить эмоции»
Бывший директор Australian Open Пол Макнами прокомментировал то, что украинка Марта Костюк и россиянка Варвара Грачева не пожали друг другу руки у сетки в финале в Остине. Костюк выиграла 6:3, 7:5.
Он отреагировал на твит португальского журналиста Гаспара Рибейру Ланса, написавшего, что теннисистки «как и ожидалось, не пожали руки у сетки».
«Не пожали руки, как ожидалось? Неужели мы опустились так низко, что не уважаем простое проявление спортивного духа в отношениях двух игроков в индивидуальном виде? Выиграла ты или проиграла, посмотри в глаза сопернице и пожми ей руку. И точка».
Рибейру Ланса ответил: «Как и ожидалось», потому что Костюк много раз говорила, что не будет пожимать руку игрокам из России и Беларуси, которые, по ее мнению, недостаточно высказались».
Макнами добавил: «Я понимаю невероятно сильные эмоции, но, на мой взгляд, нужно уважать традиции нашего спорта, а игроку (игрокам) стоит найти другой способ выразить эти эмоции».
Также Костюк и Грачева не упомянули друг друга в речи на церемонии награждения и не позировали для совместного фото с трофеями.
факт, что когда Костюк уходила с корта, с другой стороны сетки уже никого не было