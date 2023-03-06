Бывший директор Australian Open о том, что Костюк и Грачева не пожали руки после финала: «Нужно уважать традиции нашего спорта и найти другой способ выразить эмоции»

Теги WTA Марта Костюк Варвара Грачева ATX Open Теннис

Бывший директор Australian Open Пол Макнами прокомментировал то, что украинка Марта Костюк и россиянка Варвара Грачева не пожали друг другу руки у сетки в финале в Остине. Костюк выиграла 6:3, 7:5.

Он отреагировал на твит португальского журналиста Гаспара Рибейру Ланса, написавшего, что теннисистки «как и ожидалось, не пожали руки у сетки».

«Не пожали руки, как ожидалось? Неужели мы опустились так низко, что не уважаем простое проявление спортивного духа в отношениях двух игроков в индивидуальном виде? Выиграла ты или проиграла, посмотри в глаза сопернице и пожми ей руку. И точка».

Рибейру Ланса ответил: «Как и ожидалось», потому что Костюк много раз говорила, что не будет пожимать руку игрокам из России и Беларуси, которые, по ее мнению, недостаточно высказались».

Макнами добавил: «Я понимаю невероятно сильные эмоции, но, на мой взгляд, нужно уважать традиции нашего спорта, а игроку (игрокам) стоит найти другой способ выразить эти эмоции».

Также Костюк и Грачева не упомянули друг друга в речи на церемонии награждения и не позировали для совместного фото с трофеями.

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10 комментариев

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sedric
Ответ Дарья Ефимова
То есть Грачёва должна была стоять с протянутой рукой у сетки и ждать пока Костюк наваляется, а потом демонстративно пройдёт мимо неё не подав руки в ответ?
Бред несете. Теннисная традиция состоит в том, что проигравший ждет радующегося победителя, чтобы его поздравить. Не нужно было стоять с протянутой рукой, можно просто подождать, протянуть ракетку, они бы стукнулись и на этом все. Грачева сознательно решила соперницу не поздравлять.
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Дарья Ефимова
Ответ Under
говорить можно что угодно факт, что когда Костюк уходила с корта, с другой стороны сетки уже никого не было
То есть Грачёва должна была стоять с протянутой рукой у сетки и ждать пока Костюк наваляется, а потом демонстративно пройдёт мимо неё не подав руки в ответ?
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Jefri AG
Другой способ выразить эмоции - дать в рыло сопернице что ли? Лучше уж пускай игнорят друг друга)
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sedric
Ответ Irvin
Т.е. Костюк говорила, что руки жать не будет, но все равно виновата Грачева? Она должна была к ней подбежать и обнять? Как ты себе это представляешь
Костюк бы в любом случае не пожала. Но если бы Грачева осталась ее ждать, они могли бы стукнуться ракетками. Как делают все украинские и российские теннисистки. Грачева ушла с корта не дожидаясь соперницу. Это было ее сознательное решение.
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Назар Игорь
Ответ Irvin
Т.е. Костюк говорила, что руки жать не будет, но все равно виновата Грачева? Она должна была к ней подбежать и обнять? Как ты себе это представляешь
Ну зачем же утрировать? Такова спортивная традиция - побеждëнный первым поздравляет победителя. На корте врагов нет, есть соперники. А то что говорила Костюк пусть останется на еë совести.
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Игорь Удалов
дурдом конечно
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Under
Ответ Irvin
Т.е. Костюк говорила, что руки жать не будет, но все равно виновата Грачева? Она должна была к ней подбежать и обнять? Как ты себе это представляешь
говорить можно что угодно
факт, что когда Костюк уходила с корта, с другой стороны сетки уже никого не было
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Irvin
Ответ Назар Игорь
Объективности ради надо сказать что Грачева первая ушла с корта.
Т.е. Костюк говорила, что руки жать не будет, но все равно виновата Грачева? Она должна была к ней подбежать и обнять? Как ты себе это представляешь
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sedric
В данном случае, инициатива все-таки исходила от обеих спортсменок.
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Назар Игорь
Объективности ради надо сказать что Грачева первая ушла с корта.
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