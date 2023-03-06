Бывший директор Australian Open о том, что Костюк и Грачева не пожали руки после финала: «Нужно уважать традиции нашего спорта и найти другой способ выразить эмоции»

Бывший директор Australian Open Пол Макнами прокомментировал то, что украинка и россиянка не пожали друг другу руки у сетки в финале в Остине. Костюк выиграла 6:3, 7:5.

Он отреагировал на твит португальского журналиста Гаспара Рибейру Ланса, написавшего, что теннисистки «как и ожидалось, не пожали руки у сетки».

«Не пожали руки, как ожидалось? Неужели мы опустились так низко, что не уважаем простое проявление спортивного духа в отношениях двух игроков в индивидуальном виде? Выиграла ты или проиграла, посмотри в глаза сопернице и пожми ей руку. И точка».

Рибейру Ланса ответил: «Как и ожидалось», потому что Костюк много раз говорила, что не будет пожимать руку игрокам из России и Беларуси, которые, по ее мнению, недостаточно высказались».

Макнами добавил: «Я понимаю невероятно сильные эмоции, но, на мой взгляд, нужно уважать традиции нашего спорта, а игроку (игрокам) стоит найти другой способ выразить эти эмоции».

Также Костюк и Грачева не упомянули друг друга в речи на церемонии награждения и не позировали для совместного фото с трофеями.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе