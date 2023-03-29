Кырстя выиграла 3 из 5 матчей против топ-5 в этом сезоне. Соболенко потерпела третье поражение в 2023-м

Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира в Майами обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 6:4.

Теперь ее баланс против топ-5 в этом сезоне составляет 3:2, а вообще по ходу карьеры – 8:21.

32-летняя румынка вышла в полуфинал уровня WTA 1000 впервые с Торонто-2013.

Соболенко потерпела третье поражение в сезоне (при 20 победах). В Дубае она уступила Барборе Крейчиковой, а в Индиан-Уэллс – Елене Рыбакиной.

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