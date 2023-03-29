Кырстя выиграла 3 из 5 матчей против топ-5 в этом сезоне. Соболенко потерпела третье поражение в 2023-м

Теги WTA Сорана Кырстя Miami Open Арина Соболенко Теннис

Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира в Майами обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 6:4.

Теперь ее баланс против топ-5 в этом сезоне составляет 3:2, а вообще по ходу карьеры – 8:21.

32-летняя румынка вышла в полуфинал уровня WTA 1000 впервые с Торонто-2013.

Соболенко потерпела третье поражение в сезоне (при 20 победах). В Дубае она уступила Барборе Крейчиковой, а в Индиан-Уэллс – Елене Рыбакиной.

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13 комментариев

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Mish
Ответ devic33
Кстати, почему-то всегда считал, что Кирстя не раскрылась, есть в ней что-то такое
согласен
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devic33
Кстати, почему-то всегда считал, что Кирстя не раскрылась, есть в ней что-то такое
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Hardy
внезапно Кырстя перезапустила карьеру
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gilder
Сорана знатный тролль. Сказала о big 3 прямо перед тем как опустить его в мусор. Да здравствует хаус в вта (снова)
+1
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+1
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dimon 2.0
учитывая физический женственный типаж сораны (аля гарсия, аля саснович) победа очень важна, нужна и символична. надеюсь теннисная эра раскаченных стероидами теток близится к концу. хорошее начало для технически тонкого и устойчивого тенниса. сорана - браво. транс - на выход с вещами, тебя ждут укольчики для биципцев.
+2
-6
-4
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Kretsche48
А чо всмысле? Бацька стеройдиков недокинул на Майами-то?
+1
-4
-3
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WSW
Почему под флагом Румынии ? Агрессия в сторону Молдавии, без ответа ??? Гнать в шею
+1
-2
-1
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From Moscow City
31-летняя румынка…

7 апреля 33 будет
+4
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+4
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encaro_one
Ответ ivan 07
Получается нынче Сорана бьет топовых . И еще у нее улыбка красивая , как заметил.
По молодости она лицом была красивее. Сейчас усушилась.
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Nigmat Mukhamadiyev
Соболенка потерпела 3 поражение, как это забыли Indian Wells?
+3
0
+3
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Генадий Адамов
похоже на договорняк, такое безволие
0
-4
-4
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5ardar
Второе (третье) поражение. Видимо победа Лены быстро выветрилась, но мы то помним))
+11
-1
+10
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ivan 07
Получается нынче Сорана бьет топовых . И еще у нее улыбка красивая , как заметил.
+5
0
+5
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