Кырстя выиграла 3 из 5 матчей против топ-5 в этом сезоне. Соболенко потерпела третье поражение в 2023-м
Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира в Майами обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко – 6:4, 6:4.
Теперь ее баланс против топ-5 в этом сезоне составляет 3:2, а вообще по ходу карьеры – 8:21.
32-летняя румынка вышла в полуфинал уровня WTA 1000 впервые с Торонто-2013.
Соболенко потерпела третье поражение в сезоне (при 20 победах). В Дубае она уступила Барборе Крейчиковой, а в Индиан-Уэллс – Елене Рыбакиной.
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