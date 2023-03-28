Рыбакина выполнила 10+ эйсов в каждом матче в Майами. Всего у нее уже 125 виннерсов

Седьмая ракетка мира в четвертом круге турнира в Майами обыграла – 6:4, 6:3.

Во всех трех матчах в Майами Рыбакина делала минимум 10 эйсов: 14 во втором круге против , 12 – в третьем против и 10 – против Мертенс. Она первой в этом сезоне выполнила 10+ эйсов в трех матчах подряд.

Всего у нее 191 эйс в сезоне – больше всех в туре. До Майами она в среднем выполняла 7,75 подачи навылет за матч, а во Флориде – 12.

В целом в Майами у Рыбакиной уже 125 виннерсов в трех матчах: 40 в первом, 60 – во втором и 25 – в третьем.

Победа над Мертенс стала для нее 11-й подряд.

Дальше представительница Казахстана встретится с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе