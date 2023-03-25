Арина Соболенко: «В первых матчах против Швентек чувствовала себя физически неготовой. Уставала после нескольких розыгрышей»

прокомментировала желание стать первой ракеткой мира. Сейчас чемпионку в рейтинге обходит только .

«Конечно, я хочу быть первой. Конечно, я хочу выиграть больше «Шлемов» – это нормально. Мне кажется, все этого хотят. Наверное, это желание помогло мне сохранить сосредоточенность и работать дальше, выкладываться каждый день.

Всегда нужно прибавлять и учиться, потому что приходят молодые соперницы. Например, Швентек лучше двигается. В первых матчах против нее я чувствовала себя физически неготовой. Уставала после нескольких розыгрышей, а так не победить.

Поэтому мы поговорили с тренером по физической подготовке, обсудили то, что мне нужно улучшать форму. Начали работать еще больше, я в этом прибавила.

Когда кто-то тебя обыгрывает, ты начинаешь думать о том, что нужно улучшить – и таким образом развиваешься. Если кто-то меня обыграл, я пересматриваю матч. Делаю выводы. Мы что-то улучшаем и двигаемся дальше».

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