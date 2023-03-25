Арина Соболенко: «В первых матчах против Швентек чувствовала себя физически неготовой. Уставала после нескольких розыгрышей»

Теги WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко прокомментировала желание стать первой ракеткой мира. Сейчас чемпионку Australian Open в рейтинге обходит только Ига Швентек.

«Конечно, я хочу быть первой. Конечно, я хочу выиграть больше «Шлемов» – это нормально. Мне кажется, все этого хотят. Наверное, это желание помогло мне сохранить сосредоточенность и работать дальше, выкладываться каждый день.

Всегда нужно прибавлять и учиться, потому что приходят молодые соперницы. Например, Швентек лучше двигается. В первых матчах против нее я чувствовала себя физически неготовой. Уставала после нескольких розыгрышей, а так не победить.

Поэтому мы поговорили с тренером по физической подготовке, обсудили то, что мне нужно улучшать форму. Начали работать еще больше, я в этом прибавила.

Когда кто-то тебя обыгрывает, ты начинаешь думать о том, что нужно улучшить – и таким образом развиваешься. Если кто-то меня обыграл, я пересматриваю матч. Делаю выводы. Мы что-то улучшаем и двигаемся дальше».

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1 комментарий

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LEX757
Мне кажется Соболенко идёт вперёд,мне очень мысли ее нравятся зрелой спортсменки.
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