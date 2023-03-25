Кырстя на втором турнире подряд обыграла теннисистку топ-5 – оба раза Гарсия. До этого у нее пять лет не было таких побед

во втором круге турнира в Майами обыграла четвертую ракетку мира – 6:2, 6:3.

Румынка победила Гарсия второй раз за последние 11 дней. До этого она побеждала теннисисток топ-5 с 2017-го.

Теперь ее баланс против топ-5 в этом сезоне составляет 2:2, а вообще по ходу карьеры – 7:21. В этом году она впервые одержала две победы над соперницами такого уровня по ходу одного сезона.

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