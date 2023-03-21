Медведев, Хачанов, Надаль и Алькарас заявились на турнир в Барселоне
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет 17-23 апреля.
В Каталонии планируют выступить:
- Финалист-2019 Даниил Медведев;
- Карен Хачанов;
- 12-кратный чемпион Рафаэль Надаль;
- действующий чемпион Карлос Алькарас;
- двукратный финалист Стефанос Циципас;
- Каспер Рууд;
- Янник Синнер;
- Кэмерон Норри;
- Фрэнсис Тиафу.
Полностью список участников здесь.
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