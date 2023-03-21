Медведев, Хачанов, Надаль и Алькарас заявились на турнир в Барселоне

Теги Рафаэль Надаль ATP Barcelona Open BancSabadell Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Каспер Рууд Кэмерон Норри Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 500 в Барселоне, который пройдет 17-23 апреля.

В Каталонии планируют выступить:

Полностью список участников здесь.

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2 комментария

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А Ноле что, все еще загорает?
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Дима Миронов
ну Рафа то куда? на следующей неделе после Мастерса,надо бы лучше перед РГ отдохнуть
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