Эрика Андреева: «Русская школа – это игра задней линии. В Европе гораздо больше внимания уделяют игре у сетки или таким ударам из обороны, как резаные»

Теги WTA Эрика Андреева Мирра Андреева Теннис

18-летняя россиянка Эрика Андреева рассказала, за счет чего строит игру. 128-я ракетка мира вместе с 15-летней сестрой Миррой тренируется в Каннах.

– На что вы полагаетесь в игре?

– На форхенд. За счет этого удара я 70% своих атак и начинаю: строю игру и давлю. Также на укороченный могу положиться.

– Это предполагает выход к сетке. Замечаю, что не у всех россиян это любимый элемент.

– Когда тренировалась в России, замечала, что многие российские игроки особое внимание уделяют безошибочной игре на задней линии. Сначала ты научись играть сзади, а потом уже посмотрим. Кажется, это русская школа. Когда мы с Миррой начали тренироваться во Франции, стали замечать, что в Европе гораздо больше внимания уделяют игре у сетки или таким ударам из обороны, как резаные. И мы стали чаще играть у сетки. Но на тренировках это одно, в матчах – совершенно другое. Ты должен построить розыгрыш так, чтобы тебе было комфортно выйти и завершить у сетки. Это нелегко.

– Неуверенность на выходе до сих пор присутствует?

– Раньше думала, что лучше ошибусь на задней линии, чем у сетки. Сейчас этого страха – ошибиться и проиграть – нет. Потому что понимаю, что также могу упустить очко, играя на задней линии, но могу проиграть и на выходе к сетке. Страха как такового нет – это привычка: среагировать и дойти до сетки или сыграть на задней линии.

– В этом сезоне вы плотно зашли на основные турниры. Но редко получается преодолеть первые раунды. Это больше психологическая или физиологическая адаптация?

– Не могу сказать, что это физиологическая адаптация. Для меня это психологическая проблема: когда ты выходишь на матч, всегда хочется выиграть. И иногда это большое желание мешает: ты настолько хочешь выиграть, что забываешь, что тебе нужно делать на корте. Понимаю, что готова на все 100% физически, но одно без другого не работает. Считаю, опыт на таких больших турнирах поможет в этом: гораздо проще на следующих соревнованиях играть, – сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

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6 комментариев

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Андрей Меньшиков
Ответ Sincere
Эрика и Мирра Андреевы...😁
Евреи, что с них взять.
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-1
-1
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Андрей Меньшиков
Ответ Antoniom
Эрика Андреевна. Звучит не хуже Анджелины Ивановой. Ох уж эта родительская фантазия.
Евреи же.
0
-2
-2
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Sincere
Эрика и Мирра Андреевы...😁
+1
0
+1
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sashati
Это дочка нашего Андреева?)
И второе - кто это ТАМ у них нерусских, такая прям сеточница ака Навратилова?)
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(Алекс Кросс
Эрика Андреева Единственная в туре с Антропометрией Теннисной Гимнастки ) Интиреcнейшая Девушка Конечно )
0
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0
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Antoniom
Эрика Андреевна. Звучит не хуже Анджелины Ивановой. Ох уж эта родительская фантазия.
0
-2
-2
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