Рублев обыграл Медведева в выставочном матче в Мехико

Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в выставочном матче в Мехико – 6:4, 2:6, 7:6(4).

Перед одиночкой колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара обыграли мексиканцев Сантьяго Гонсалеса и Мануэля Санчеса со счетом 6:4, 4:6, 10-8.

Вечер тенниса прошел на стадионе Пласа Мексико, который вмещает более 41 тысячи зрителей. Трибуны были заполнены на 70%.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе