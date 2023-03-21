Рублев обыграл Медведева в выставочном матче в Мехико

Теги ATP Сантьяго Гонсалес Хуан Себастьян Кабаль Роберт Фара Мануэль Санчес Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев обыграл Даниила Медведева в выставочном матче в Мехико – 6:4, 2:6, 7:6(4).

Перед одиночкой колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара обыграли мексиканцев Сантьяго Гонсалеса и Мануэля Санчеса со счетом 6:4, 4:6, 10-8.

Вечер тенниса прошел на стадионе Пласа Мексико, который вмещает более 41 тысячи зрителей. Трибуны были заполнены на 70%.

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6 комментариев

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Vic_14
Ответ Valery24
Вы матч смотрели? Даня там отжигал. И пародировал других игроков(Рафа лучше всего вышел),и эпатировал,очень смешно было) Еще и на награждении на испанском шпарил
а где показывали? записи нет?
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Valery24
Ответ igor nn
Медведев походу всё..по физике выдохсяИ эмоций нету...Сниматься ему надо с Майямы и срочно а то так и до травмы недалеко..Андрей с победой!!
Вы матч смотрели?
Даня там отжигал. И пародировал других игроков(Рафа лучше всего вышел),и эпатировал,очень смешно было)
Еще и на награждении на испанском шпарил
0
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Янтарь
Ответ igor nn
Медведев походу всё..по физике выдохсяИ эмоций нету...Сниматься ему надо с Майямы и срочно а то так и до травмы недалеко..Андрей с победой!!
До грунта уже рукой подать, там и отдохнет вольно или невольно
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Сергей Чугунников
лучше до следующего года отдохнуть! вон бедняга Рууд до сих пор восстановиться после выставок не может!
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fusionax
ух, вангую вылет в первом круге для обоих в Майями с такими перелетами.
+1
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igor nn
Медведев походу всё..по физике выдохсяИ эмоций нету...Сниматься ему надо с Майямы и срочно а то так и до травмы недалеко..Андрей с победой!!
+1
-1
0
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