Рейтинг ATP. Алькарас снова стал №1, Медведев вернулся в топ-5, Надаль впервые с 2005-го выпал из топ-10

Теги Рафаэль Надаль рейтинги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Александр Шевченко Теннис

Чемпион Индиан-Уэллс Карлос Алькарас снова возглавил рейтинг ATP. Он начал 21-ю первую неделю в статусе №1.

Финалист «Мастерса» Даниил Медведев вернулся в топ-5.

Рафаэль Надаль выпал из топ-10 впервые с апреля 2005 года. Он непрерывно находился в десятке на протяжении рекордных 912 недель.

Финалист «Челленджера» в Финиксе Александр Шевченко поднялся на 31 строчку и обновил личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 марта 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 7420
2 (1) Новак Джокович (Сербия) 7160
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5770
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5560
5 (6) Даниил Медведев (Россия) 4330
6 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3415
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 3390
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3325
9 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3065
10 (5) Тэйлор Фриц (США) 2975
13 (9) Рафаэль Надаль (Испания) 2715
16 (15) Карен Хачанов (Россия) 2505
43 (56) Джек Дрэйпер (Великобритания) 944
61 (49) Дженсон Бруксби (США) 830
68 (80) Нуну Боржес (Португалия) 787
73 (61) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 734
74 (84) Мартон Фучович (Венгрия) 732
82 (97)  Кристиан Гарин (Чили) 672
87 (100) Стэн Вавринка (Швейцария) 647
88 (76) Хуан Пабло Варильяс (Перу) 642
101 (132) Александр Шевченко (Россия) 547
104 (113) Роман Сафиуллин (Россия) 538
107 (105) Аслан Карацев (Россия) 520

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11 комментариев

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Dimond_gtn
Ответ Fomin525
Интересно что получится у Дани в Майами. Какой у него там лучший результат?
Лучший результат: 1/4 финала в 2021 и 2022
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sfrrrR
Ответ bobodo12
Молодец, Карлос! Остановил паровоз! За это тебе первая строчка! Новак умеет быть благодарным.
Ну, Карлос молодец даже без всякой привязки к Новаку.
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zy888.8
Ответ billy_pilgrim
Да, Карась совсем другой уровень, причем парню всего 19 лет. Реально наследник Рафы подрос.
Да. Ему очень нужен достойный конкурент, иначе будет совсем не интересно. Мужской теннис превратится в Алькарас и остальные.
+1
0
+1
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eple
Ответ billy_pilgrim
Да, Карась совсем другой уровень, причем парню всего 19 лет. Реально наследник Рафы подрос.
Первый теннисист, который по таланту уровня big 4, только если они конкурировали между собой, у Алькараса нет конкурентов и будет просто единолично брать турнир за турниром
+3
0
+3
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YIV
Алькарас показал, что он умеет использовать разную тактику в зависимости от соперника. Среди своего поколения у него больше всего скиллов. К примеру, Синнер всегда выходит с одним планом на игру и не подстраивается под соперника.
В финале против Медведа он показал, что если для победы нужно перестать ошибаться, он готов это сделать.
+1
0
+1
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eple
Ответ Fomin525
Интересно что получится у Дани в Майами. Какой у него там лучший результат?
Если он вообще в итоге будет играть там. Думаю он эмоционально устал и 5 дней отдыха ему не помогут восстановиться. Плюс зависит от сетки, если Алькарас попадет ему раньше финала, то он там же и остановится.
+4
0
+4
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billy_pilgrim
Да, Карась совсем другой уровень, причем парню всего 19 лет. Реально наследник Рафы подрос.
+1
-1
0
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Fomin525
Интересно что получится у Дани в Майами.
Какой у него там лучший результат?
0
0
0
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bobodo12
Молодец, Карлос! Остановил паровоз! За это тебе первая строчка! Новак умеет быть благодарным.
+1
-5
-4
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imaxim
В принципе если собраться и грунт отыграть более-менее нормально, то посев топ-4 светит Медведю очень ярко
+7
-1
+6
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JustF0rTheW1n322
Мастерс: для мастеров.
+3
-1
+2
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