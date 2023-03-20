Рейтинг ATP. Алькарас снова стал №1, Медведев вернулся в топ-5, Надаль впервые с 2005-го выпал из топ-10

Чемпион Индиан-Уэллс Карлос Алькарас снова возглавил рейтинг ATP. Он начал 21-ю первую неделю в статусе №1.

Финалист «Мастерса» Даниил Медведев вернулся в топ-5.

Рафаэль Надаль выпал из топ-10 впервые с апреля 2005 года. Он непрерывно находился в десятке на протяжении рекордных 912 недель.

Финалист «Челленджера» в Финиксе Александр Шевченко поднялся на 31 строчку и обновил личный рекорд.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 марта 2023

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