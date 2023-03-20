Рейтинг ATP. Алькарас снова стал №1, Медведев вернулся в топ-5, Надаль впервые с 2005-го выпал из топ-10
Чемпион Индиан-Уэллс Карлос Алькарас снова возглавил рейтинг ATP. Он начал 21-ю первую неделю в статусе №1.
Финалист «Мастерса» Даниил Медведев вернулся в топ-5.
Рафаэль Надаль выпал из топ-10 впервые с апреля 2005 года. Он непрерывно находился в десятке на протяжении рекордных 912 недель.
Финалист «Челленджера» в Финиксе Александр Шевченко поднялся на 31 строчку и обновил личный рекорд.
FedEx ATP Rankings
Положение на 20 марта 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7420
|2 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7160
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5770
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5560
|5 (6)
|Даниил Медведев (Россия)
|4330
|6 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3415
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|3390
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3325
|9 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3065
|10 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|2975
|13 (9)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2715
|16 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2505
|43 (56)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|944
|61 (49)
|Дженсон Бруксби (США)
|830
|68 (80)
|Нуну Боржес (Португалия)
|787
|73 (61)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|734
|74 (84)
|Мартон Фучович (Венгрия)
|732
|82 (97)
|Кристиан Гарин (Чили)
|672
|87 (100)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|647
|88 (76)
|Хуан Пабло Варильяс (Перу)
|642
|101 (132)
|Александр Шевченко (Россия)
|547
|104 (113)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|538
|107 (105)
|Аслан Карацев (Россия)
|520
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В финале против Медведа он показал, что если для победы нужно перестать ошибаться, он готов это сделать.
Какой у него там лучший результат?