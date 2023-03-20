Медведев проиграл впервые с января. Прервалась серия из 19 побед

проиграл в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 3:6, 2:6.

Для россиянина это первое поражение после , где он уступил в третьем круге. После этого он выиграл 19 матчей подряд – взял три титула (Роттердам, Доха, Дубай) и вышел в финал в Калифорнии.

Эта серия была второй по продолжительности в карьере Медведева. В 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд.

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