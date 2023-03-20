Медведев проиграл впервые с января. Прервалась серия из 19 побед

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 3:6, 2:6.

Для россиянина это первое поражение после Australian Open, где он уступил в третьем круге. После этого он выиграл 19 матчей подряд – взял три титула (Роттердам, Доха, Дубай) и вышел в финал в Калифорнии.

Эта серия была второй по продолжительности в карьере Медведева. В 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ Сергей Касьянов
Смотрел матч целиком. Ну что сказать, конечно по этому матчу Карлитос был на ином уровне. Как будто 1 ракетка играла со второй сотней. Матч был как будто из повторов… Подача Алькараса, выход к сетке и в тот же угол корта. И так весь матч, к сожалению.
Ощущение было, что Даню до игры досконально разобрали и на самой игре прилежный ученик полностью отработал по плану. Как по учебнику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
Ответ VaD
Разный уровень. Медведев - хороший игрок, но не более того. А Алькарас великий.
не рановато в великие записывать или вы глор?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Хитли
Надеюсь, Даниил с командой сделают выводы из сегодняшнего матча и придумают, как противостоять Алькарасу. Норри сумел приспособиться и со своим оборонительным теннисом на равных играет и выигрывает у испанца.
Норри выигрывал только с Алькарасом в плохой форме или травмированным. При прочих условиях он клиент Карлоса. Медведев конечно способен на большее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VaD
Разный уровень. Медведев - хороший игрок, но не более того. А Алькарас великий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитли
Надеюсь, Даниил с командой сделают выводы из сегодняшнего матча и придумают, как противостоять Алькарасу. Норри сумел приспособиться и со своим оборонительным теннисом на равных играет и выигрывает у испанца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
Комментаторы на Спортсе как обычно пробивают дно(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julia Gorskaya
Ну теперь все, кто терпел всю 19матчевую серию, может побрызгать желчью. С облегчением!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Если бы не травма Карлоса, то вряд ли бы у Дани была такая серия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Касьянов
Смотрел матч целиком. Ну что сказать, конечно по этому матчу Карлитос был на ином уровне. Как будто 1 ракетка играла со второй сотней. Матч был как будто из повторов… Подача Алькараса, выход к сетке и в тот же угол корта. И так весь матч, к сожалению.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marik5
унизили медведева по полной , вот так вот за водокачка и всеми погнался и и огрёб на мастерсе, а Алькарас красава , возьмёт шлемаков немало , а чего там сервара будет болтать, что и грунт возьмём и всё остальное, испанцы сколько трофеев у медведева отнимают!!!!!!!!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ногабога
Мммм. Это было довольно безвольно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Ответ шлеп нога
Как был Даня щенком, так и остался! Размазня!
Да, плаксивость его подводит сильно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шлеп нога
Как был Даня щенком, так и остался! Размазня!
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий