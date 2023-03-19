ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил (ТАСС)

Теги допинг ATP WTA ITF РУСАДА Дарья Мишина Теннис

ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА.

24-летний Иван Михайлюк дисквалифицирован на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Его отстранение отсчитывается с 14 января 2022 года.

29-летняя Дарья Мишина получила трехлетний бан после того, как в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат тестостерон. Ее дисквалификация истечет 16 октября 2024 года.

Невестку фигурного тренера Мишина в теннисе отстранили за допинг. Она говорит, что высокий тестостерон – последствие менингита

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2 комментария

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kjma
Эти понятно. Но зачем там было делать Шараповой и Халеп
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ivan 07
Благодаря допингу про них узнаем.
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