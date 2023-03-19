ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил (ТАСС)

ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА.

24-летний Иван Михайлюк дисквалифицирован на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы. Его отстранение отсчитывается с 14 января 2022 года.

29-летняя Дарья Мишина получила трехлетний бан после того, как в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат тестостерон. Ее дисквалификация истечет 16 октября 2024 года.

Невестку фигурного тренера Мишина в теннисе отстранили за допинг. Она говорит, что высокий тестостерон – последствие менингита

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