Арина Соболенко: «Здорово быть одной из лучших теннисисток мира. Выигрывать – очень приятно»

Теги WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила на вопрос, было ли ей легко представить себя в финале в Индиан-Уэллс. Там она сыграет с Еленой Рыбакиной.

«Не скажу, что легко. Просто у меня теперь есть понимание, что я фаворитка турнира. Одна из них.

Я это понимаю, но не сосредотачиваюсь на этом. Мне все равно нужно работать и показывать свой теннис. Я переключаюсь на то, что мне нужно делать, чтобы добраться до финала.

Сейчас я отлично себя чувствую, но при этом понимаю, что это не навсегда. Поэтому я и работаю – чтобы бороться и побеждать, даже когда все складывается не в мою пользу.

Здорово быть одной из лучших теннисисток. Но я хочу и дальше работать. Хочу и дальше показывать лучшую игру, побеждать. Выигрывать – очень приятно (улыбается)».

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2 комментария

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Tomtit
Молодцы девчонки! Только вперёд и не сбавлять!
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TennisForever
Финал двух лучших теннисисток на данный момент!
Арина,молодец !💪
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