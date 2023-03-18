Рыбакина о том, что проиграла Соболенко все 4 матча: «Надеюсь, теперь счет изменится»
Елена Рыбакина прокомментировала финал турнира в Индиан-Уэллс против Арины Соболенко. Она проиграла белоруске все четыре предыдущих матча.
«Я проиграла четыре раза, но все время в трех сетах. Мне нужно просто лучше проводить важные моменты, держать подачу. Потому что несколько раз все решал один брейк.
Матч будет непростым, и мне нужно лучше проводить напряженные моменты. Надеюсь, теперь счет изменится (улыбается)».
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Елена изменит счет и
победит в финале.
Дай Бог, Елене здоровья, успеха, удачи,
а нам, ее болельщикам,
радости от ее победы