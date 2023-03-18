Рыбакина о том, что проиграла Соболенко все 4 матча: «Надеюсь, теперь счет изменится»

Теги WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала финал турнира в Индиан-Уэллс против Арины Соболенко. Она проиграла белоруске все четыре предыдущих матча.

«Я проиграла четыре раза, но все время в трех сетах. Мне нужно просто лучше проводить важные моменты, держать подачу. Потому что несколько раз все решал один брейк.

Матч будет непростым, и мне нужно лучше проводить напряженные моменты. Надеюсь, теперь счет изменится (улыбается)».

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13 комментариев

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Jefri AG
Не изменится, Соболенко легко разделает эту бесхарактерную. Готов поставить на это всё движимое и недвижимое имущество, а также внутренние органы.
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sashati
Ответ Новак Джокович
Боже какая умная игра, обычное дерево)
Необычное дерево, железное!
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Новак Джокович
Ответ свободу попугаю
Притоплю за рыбку... нравится её умная игра
Боже какая умная игра, обычное дерево)
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Rygeek
Улыбается, это хорошо.)
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Typizza
Лена хороша, но надо делать Аргентина-Ямайка 5/0. Вперёд Арина!
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Генадий Адамов
ого
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Генадий Адамов
пора изменить статистику
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Генадий Адамов
Елене пора поменять отрицательную статистику, пусть выигрывают всё через раз
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Mobilis
Да даже, если не изменится, она выдает фантастическую игру. Даже на полусогнутых, заставляет соперниц подчиняться своему ритму. Все придет, все будет. Благодаря ее хладнокровию - это будущая первая ракетка.
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Tarkovski
У обеих похожий стиль но Арина мощнее поэтому доминирует. Это как у Серены с Шараповой было. Лене надо научиться каким-то другим вариантам в игре, разнообразию. Иначе клиенткой может стать надолго
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antonanton_
Хочется чтобы Лена выиграла, и было бы не так обидно, Арине АО, а Лене ИУ)
+3
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Dm ycontact
И надеюсь, и верю, что
Елена изменит счет и
победит в финале.
Дай Бог, Елене здоровья, успеха, удачи,
а нам, ее болельщикам,
радости от ее победы
+5
-2
+3
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свободу попугаю
Притоплю за рыбку... нравится её умная игра
+16
-5
+11
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