Рыбакина второй раз в сезоне обыграла Швентек и вышла в 12-й финал в карьере
Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс разгромила первую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 6:2.
Представительница Казахстана победила первую ракетку мира второй раз в сезоне – ранее она прошла ее на Australian Open. В целом ее баланс против топ-10 теперь составляет 11:14.
Рыбакина вышла в 12-й финал в карьере. За четвертый титул она поборется с Ариной Соболенко, с которой разыгрывала трофей в Мельбурне.
В личных встречах Соболенко ведет 4:0.
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Следующий ход - Выход в финал Соболенко!
и финал Рабвкинв - Соболенко!
Итог : Соболенко с ТАРЕЛКОЙ!
Свентек, к сожалению, разгромно уступила Рыбакиной"