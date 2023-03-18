Рыбакина второй раз в сезоне обыграла Швентек и вышла в 12-й финал в карьере

Теги WTA BNP Paribas Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс разгромила первую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 6:2.

Представительница Казахстана победила первую ракетку мира второй раз в сезоне – ранее она прошла ее на Australian Open. В целом ее баланс против топ-10 теперь составляет 11:14.

Рыбакина вышла в 12-й финал в карьере. За четвертый титул она поборется с Ариной Соболенко, с которой разыгрывала трофей в Мельбурне.

В личных встречах Соболенко ведет 4:0.

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10 комментариев

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costa0545
Честно говоря, очень рад за Рыбку и то что она играет за Казахстан ни чуть не жаль, если она смогла реализовать там свой талант, значит так и надо было сделать. Но она всё равно Москвичка и русская спортивная школа её сделала, и это нельзя перечеркнуть)))
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Dottore
Лена умничка!! С Победой!!!
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Welshman09
Мдаа... Надо бы Лену как-то упросить вернуться назад, чтобы выступала за настоящую Родину!
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OnlyDendy
А вот нехер на Спартак гнать
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владимир бредихин
Ответ Vano from Tbilisi
Кто-нибудь вызвал полицию на корт? Над Швентек просто надругались, и это при таком количестве свидетелей
когда голова занята политикой а не спортом, результат налицо
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prada
Дежавю!)))
Следующий ход - Выход в финал Соболенко!
и финал Рабвкинв - Соболенко!
Итог : Соболенко с ТАРЕЛКОЙ!
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Fitz88
Хозяйка кепки)
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Vano from Tbilisi
Кто-нибудь вызвал полицию на корт? Над Швентек просто надругались, и это при таком количестве свидетелей
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+11
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Николай Володин
Вот и заголовок на Спортс уа:" Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Свентек, к сожалению, разгромно уступила Рыбакиной"
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LEX757
Как здорово,надеюсь два раза это не предел.)
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