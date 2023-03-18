Рыбакина второй раз в сезоне обыграла Швентек и вышла в 12-й финал в карьере

в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс разгромила первую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 6:2.

Представительница Казахстана победила первую ракетку мира второй раз в сезоне – ранее она прошла ее на . В целом ее баланс против топ-10 теперь составляет 11:14.

Рыбакина вышла в 12-й финал в карьере. За четвертый титул она поборется с , с которой разыгрывала трофей в Мельбурне.

В личных встречах Соболенко ведет 4:0.

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