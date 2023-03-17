В Бельгии начался суд по делу о 375 договорных матчах на сумму более 8 млн евро

В бельгийском Ауденарде начался судебный процесс по делу о договорных матчах.

Под следствием находится 28 человек, в том числе несколько бельгийских теннисистов. Их обвиняют в том числе в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной организации.

Как сообщает De Standaard, в 2015 году армяне Артур Ю. и Лендруш Х., давно жившие в Бельгии, обратились в брюссельскую комиссию по азартным играм. За несколько дней до этого они сделали ставку на теннисный матч в Армении. Они поставили чуть меньше 5 тысяч евро, а выиграли 13 тысяч. Менеджер счел это подозрительным и заморозил средства. Жалоба Артура и Лендруша привела к запуску масштабного расследования, так как она поставили крупную сумму на незначительный матч.

Бельгийское издание пишет, что следствие вышло на Григория С., которого считают главой армянской банды, контролировавшей международную сеть из 182 теннисистов. Вероятно, одним из них был бывший №113 Артур де Гриф, который отрицает свою вину. В мае 2021-го его временно дисквалифицировали.

Теннисист из Египта рассказал, что в мае 2017-го Григорий перевел ему через теневую схему 4 тысячи евро. Похожие показания дали игроки из Болгарии и Словакии.

По данным федеральной прокуратуры, состоялось не менее 375 договорных матчей. Для выплат преступники использовали 1 671 счет в игорных компаниях. В период с июня 2016-го по март 2018-го на специальный счет для онлайн-платежей поступило в общей сложности более 8,2 миллиона евро.

Теннис идеален для договорняков. А расследуют их бывшие полицейские, которые ловят игроков на лжи и пытаются забирать телефоны