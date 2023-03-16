Даниил Медведев: «Даже у Федерера с Надалем откуда-то есть хейтеры»

вспомнил, каково ему было находиться на первой строчке.

«Было ощущение, что это нормально. Я не говорю, что считал это чем-то само собой разумеющимся. Ощущения были классными.

Я был очень рад, что добрался до этой позиции и так долго на ней продержался. Уровнем тенниса и поражениями в тот момент я был недоволен, но это никак не связано с тем, что я был №1.

Сильнее ли другие хотят тебя обыграть, когда ты №1? Не знаю. Надеюсь, нет. Им же самим лучше с таким настроем подходить к каждому матчу, независимо от рейтинга соперника.

Что еще? Конечно, с давлением было тяжело, потому что все от тебя многого ждут. Конечно, появляется много хейтеров. И это нормально. У Новака много хейтеров, даже у с откуда-то есть хейтеры. И ты думаешь: «Как такое возможно? Их быть не должно» (улыбается).

Это научило меня еще меньше переживать о комментариях и сосредотачиваться на себе, на своих близких. Только так можно не сойти с ума, не предать свои принципы и ни о чем не жалеть».

Новые струны помогают Медведеву доминировать. Как?

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