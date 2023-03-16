Даниил Медведев: «Даже у Федерера с Надалем откуда-то есть хейтеры»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев вспомнил, каково ему было находиться на первой строчке.

«Было ощущение, что это нормально. Я не говорю, что считал это чем-то само собой разумеющимся. Ощущения были классными.

Я был очень рад, что добрался до этой позиции и так долго на ней продержался. Уровнем тенниса и поражениями в тот момент я был недоволен, но это никак не связано с тем, что я был №1.

Сильнее ли другие хотят тебя обыграть, когда ты №1? Не знаю. Надеюсь, нет. Им же самим лучше с таким настроем подходить к каждому матчу, независимо от рейтинга соперника.

Что еще? Конечно, с давлением было тяжело, потому что все от тебя многого ждут. Конечно, появляется много хейтеров. И это нормально. У Новака много хейтеров, даже у Рафы с Роджером откуда-то есть хейтеры. И ты думаешь: «Как такое возможно? Их быть не должно» (улыбается).

Это научило меня еще меньше переживать о комментариях и сосредотачиваться на себе, на своих близких. Только так можно не сойти с ума, не предать свои принципы и ни о чем не жалеть».

Новые струны помогают Медведеву доминировать. Как?

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18 комментариев

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Vitalii-Just
Всем понравиться невозможно.... Да это и не нужно...
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ɔculpa
Ответ doty
Даниил Сергеевич не отличает хейтерство и критику конструктивную... Хейтеры не замечают успехов и позитивных сторон. А критика полезная. Вот например у него один из самых лучших бекхендов в туре, но форхенд и игра у сетки должны быть лучше. Это тоже хейтерство будет для Даниил Сергеевича? 😁😁😁
А с чего выводы, что он не отличает хейтеров от конструктивных критиков? Он просто сказал, что появились хейтеры, но он не сказал, что вся критика идёт только от хейтеров. Вряд ли вменяемое замечание, что у него не лучшие фх и игра у сетки, будет для него хейтерством, для этого надо быть совсем дураком, а на дурака Даня совсем не похож.
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Александр Скворцов
Ответ Temer
Хех, половина теннисной ветки Спортса из этих персонажей состоит
Особенно старается Мистер40-15 в отношении Федерера! Кушать не может, так Роджера ненавидит!
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Михаил Пригода
Ответ VaD
Показательно, что Медведев упоминает Надаля и Федерера с частицей "даже", а Джоковича - без нее.
У Джоковича явно больше хейтеров, чем у Рафы и Федерера
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kyckoba
За последний год количество даниных поклонников сильно выросло, это и по соцсетям заметно, и на матчах.
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kyckoba
Ответ Verdo
смотреть и понимать разные вещи, сбросьте ссылку на хоть отбавляй)
Любой его матч его на tennis TV включите
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VaD
Показательно, что Медведев упоминает Надаля и Федерера с частицей "даже", а Джоковича - без нее.
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Verdo
Ответ ballerina
Ну большинству из тех, кто пишет, что ненавидят Медведева, живется явно нелегко:). Так что их можно и пожалеть типа, проигнорировать спокойно. Ну а если мы его критикуем за что-то, так это нормально, мы же все не идеальные и мы все это понимаем. А хейтеры да, тут клиника. Парень ставит на уши специалистов, я на английском все смотрю, уважения к нему хоть отбавляй!
смотреть и понимать разные вещи, сбросьте ссылку на хоть отбавляй)
+1
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ballerina
Ну большинству из тех, кто пишет, что ненавидят Медведева, живется явно нелегко:). Так что их можно и пожалеть типа, проигнорировать спокойно. Ну а если мы его критикуем за что-то, так это нормально, мы же все не идеальные и мы все это понимаем. А хейтеры да, тут клиника. Парень ставит на уши специалистов, я на английском все смотрю, уважения к нему хоть отбавляй!
+6
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Kapusta Ol
Молодец Даня! не в бровь, а в глаз!!!
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nick-basil
Медведев , сейчас уже можно сказать, яркий спортсмен. Много симпатизируют, много воспринимают не очень. Нормально! - популярность важнейший компонент бизнеса, которым он занимается
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Leo Bonart
Ответ nick-basil
Ну почти боженька это Федерер. У Надаля - по молодости Рафы - было много народу с аллергией на него. Сейчас явно таких меньше стало.
Я помню времена, когда Федерер считался самой скучной, пресной и непопулярной первой ракеткой мира
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nick-basil
Ну почти боженька это Федерер. У Надаля - по молодости Рафы - было много народу с аллергией на него. Сейчас явно таких меньше стало.
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igor nn
Ответ doty
Даниил Сергеевич не отличает хейтерство и критику конструктивную... Хейтеры не замечают успехов и позитивных сторон. А критика полезная. Вот например у него один из самых лучших бекхендов в туре, но форхенд и игра у сетки должны быть лучше. Это тоже хейтерство будет для Даниил Сергеевича? 😁😁😁
Игра у сетки у него приемлемая..Со Зверевым он почти все у сетки забрал.Вчера тоже были моменты удачного выхода к сетке.Хотя Фокина был чуть лучше..Но все испанцы хороши у сетки..половина "червяков" там вообще специалисты)).Форхенд у него может и не среди топ -20 в туре.. ..но уже приемлемый..Как он вчера по углам раскладывал Давидыча с форхенда..прям в угол попадал в линию и испанец в шоке стоял.Супер оружие его бекхенд и если он работает.то надо продолжать в том же духе.
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doty
Даниил Сергеевич не отличает хейтерство и критику конструктивную...
Хейтеры не замечают успехов и позитивных сторон.
А критика полезная.
Вот например у него один из самых лучших бекхендов в туре, но форхенд и игра у сетки должны быть лучше.
Это тоже хейтерство будет для Даниил Сергеевича? 😁😁😁
+2
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-4
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Матвей Суицидин
Даня, давай! Ждем финал с Карлитосом.
+1
-1
0
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Temer
Хех, половина теннисной ветки Спортса из этих персонажей состоит
+14
-1
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Verdo
хейтеры появляются, как правило, в противовес неадекватным фанам, но с федей и вамосёй сложнее, многие понимают, что у этих двоих карьера строилась на "кеналогах", разреши тому же условному рублёву принимать всё, что разрешено этим двоим, так он их вместе взятых затмит
+2
-2
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