Даниил Медведев: «Даже у Федерера с Надалем откуда-то есть хейтеры»
Даниил Медведев вспомнил, каково ему было находиться на первой строчке.
«Было ощущение, что это нормально. Я не говорю, что считал это чем-то само собой разумеющимся. Ощущения были классными.
Я был очень рад, что добрался до этой позиции и так долго на ней продержался. Уровнем тенниса и поражениями в тот момент я был недоволен, но это никак не связано с тем, что я был №1.
Сильнее ли другие хотят тебя обыграть, когда ты №1? Не знаю. Надеюсь, нет. Им же самим лучше с таким настроем подходить к каждому матчу, независимо от рейтинга соперника.
Что еще? Конечно, с давлением было тяжело, потому что все от тебя многого ждут. Конечно, появляется много хейтеров. И это нормально. У Новака много хейтеров, даже у Рафы с Роджером откуда-то есть хейтеры. И ты думаешь: «Как такое возможно? Их быть не должно» (улыбается).
Это научило меня еще меньше переживать о комментариях и сосредотачиваться на себе, на своих близких. Только так можно не сойти с ума, не предать свои принципы и ни о чем не жалеть».
Новые струны помогают Медведеву доминировать. Как?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Хейтеры не замечают успехов и позитивных сторон.
А критика полезная.
Вот например у него один из самых лучших бекхендов в туре, но форхенд и игра у сетки должны быть лучше.
Это тоже хейтерство будет для Даниил Сергеевича? 😁😁😁