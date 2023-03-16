Гауфф, проигравшая топ-10 шесть матчей подряд: «Не хочу стоять в конце топ-10. Я хочу быть первой»

Теги Арина Соболенко Теннис

Шестая ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала то, что проиграла шесть подряд матчей против топ-10. В Индиан-Уэллс ее разгромила Арина Соболенко – 4:6, 0:6.

«Сейчас моя игра соответствует рейтингу. Но я не хочу стоять в конце топ-10. Я хочу быть первой. Так что мне нужно лучше выступать в матчах против соперниц, которые стоят выше меня в рейтинге или даже чуть ниже. Мне нужно лучше выступать в этих матчах.

Я далеко прохожу на крупных турнирах, но там мне не хватает. Мне нужно разобраться в деталях, потому что детали проявляются, когда ты играешь с сильными соперницами. Они умеют этим пользоваться.

Мне нужно улучшить некоторые элементы игры, чтобы их не могли так легко использовать против меня».

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4 комментария

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ДоминаторТенниса
19 лет, давно в туре, но громких побед еще нет, та же Радукану в 19 лет выиграла шлем. Хотя еще не вечер, посмотрим на итоги сезона2023 в конце года, но менталочка пока слабая.
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Бекзат Саматович
Не получится. Скелет неправильный
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Доминик
Не хочу быть столбовою дворянкой! Хочу быть владычицей морской!
+3
0
+3
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Пинающий Достоинства
Ну хоти
+2
-1
+1
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