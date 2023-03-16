Гауфф, проигравшая топ-10 шесть матчей подряд: «Не хочу стоять в конце топ-10. Я хочу быть первой»

Шестая ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала то, что проиграла шесть подряд матчей против топ-10. В Индиан-Уэллс ее разгромила – 4:6, 0:6.

«Сейчас моя игра соответствует рейтингу. Но я не хочу стоять в конце топ-10. Я хочу быть первой. Так что мне нужно лучше выступать в матчах против соперниц, которые стоят выше меня в рейтинге или даже чуть ниже. Мне нужно лучше выступать в этих матчах.

Я далеко прохожу на крупных турнирах, но там мне не хватает. Мне нужно разобраться в деталях, потому что детали проявляются, когда ты играешь с сильными соперницами. Они умеют этим пользоваться.

Мне нужно улучшить некоторые элементы игры, чтобы их не могли так легко использовать против меня».

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