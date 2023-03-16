Медведев выиграл 18-й матч подряд и впервые вышел в 1/2 финала в Индиан-Уэллс

Шестая ракетка мира на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 6:3, 7:5.

Для россиянина это 18-я победа подряд. Серия длиннее у него была один раз в карьере, когда в 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд.

Медведев впервые вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс. Всего для него это 10-й полуфинал на «Мастерсах».

Дальше он сыграет с .

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