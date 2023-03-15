Медведев о поведении на корте: «Хочу, чтобы меня запомнили не за срывы, а за игру и хорошие качества»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев высказался о вспышках эмоций в матчах. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс он несколько раз высказывал недовольство кортом.

– Когда вы говорите о покрытии, вам это помогает?

– Вовсе нет. Думаю, это меня отвлекает, и лучше просто заткнуться и играть. Вот что я должен делать. Но в то же время я такой.

Когда я был намного моложе, я вел себя гораздо хуже. Я старался стать более зрелым, если так можно сказать. Мне правда кажется, что во многих аспектах жизни и теннисной карьеры я стал очень зрелым. И я веду себя лучше, чем три-четыре года назад.

Сегодня [в матче с Александром Зверевым] и в матче с Ивашко я вел себя незрело. Но да, что еще я могу сказать? Кроме того, у нас очень напряженный вид спорта, ты один на один с соперником, это выводит из равновесия. Одни игроки контролируют эмоции лучше, другие – хуже, как я.

Так что, да, такой у меня характер, такой я человек.

– Вы уже ответили на большинство вопросов, которые мне хотелось задать, но работаете ли вы над этим за пределами корта? Вы сказали, что не хотели бы вести себя так, как сегодня.

– Да.

– Как вы над этим работаете? Что вы делаете?

– Думаю, предыдущий психолог Франциска в первую очередь очень помогла мне стать более зрелой личностью, а это помогло стать более зрелым на корте – даже в том, что касается титулов и достижения более высоких результатов. Потому что, на мой взгляд, если ты незрелый, тебе труднее побеждать. Мне это очень помогло.

Мне кажется, я часто в состоянии... Дело в том, что нельзя постоянно совершать, скажем так, ошибки, а потом извиняться и говорить: «Видите, я извиняюсь, значит, я зрелый». Нет, но я часто в состоянии замечать свои ошибки. Иногда нет. Иногда, если человек говорит мне: «Ты ошибся», я отвечаю: «Нет, я так не думаю». Тогда это тоже ваше мнение.

Но иногда я в состоянии их заметить, а потом сказать себе: ладно, может, в следующий раз я должен лучше себя повести. Опять же, если бы мне в 16 лет не понравилось что-то в корте, в себе, в своей игре, даже не хочу говорить, что произошло бы, но это выглядело бы намного хуже, чем сейчас.

Но я буду стараться работать над этим на протяжении всей карьеры, потому что я хочу, чтобы меня запомнили не за срывы, а за игру и хорошие качества.

Я хочу быть в хороших отношениях со всеми игроками и понимаю, что такое поведения может отвлекать соперника, а мне бы этого не хотелось. Я не хочу победить, отвлекая соперника. Я хочу победить как следует.

Да, я над этим постоянно работаю. Уверен, что буду все лучше и лучше.

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9 комментариев

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Александр Бабуев
Хорошо, что сам понимает свои недостатки и прорабатывает их.
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sined2000
Хорошим делами прославиться нельзя ))) (@Шапокляк)
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Дима Миронов
что по травме? есть информация?
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sined2000
Ответ Williamssss
Запомнят его именно за неадекватное поведение на корте. Первые ракетки так себя не ведут.
Макинрой передаёт вам привет :)
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Sawka-promakawka
Даня-находка для журналистов)))
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goodloser
Ответ Williamssss
Запомнят его именно за неадекватное поведение на корте. Первые ракетки так себя не ведут.
Ещё как ведут. Настасе, Коннорс, МакЕнроу, Риос.
+1
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tjchwtqcq5
Интереснее смотреть когда Даня ругается
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Williamssss
Запомнят его именно за неадекватное поведение на корте. Первые ракетки так себя не ведут.
+1
-5
-4
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SpalmerE
Медведев на корте и Медведев на пресс-конференциях это просто два разных человека :) Впрочем, как и Рублев
+6
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