Синнер перед матчем с Вавринкой: «Он снова уверен в себе после серии хороших побед»

Янник Синнер прокомментировал победу над Адрианом Маннарино в третьем круге в Индиан-Уэллс. Итальянец обыграл француза 7:6(7), 6:4.

«Думаю, я могу собой гордиться, потому что сохранял терпение, а это было очень важно. Он очень хитрый, классный игрок. Он левша и бьет по мячу не так, как другие. Я рад, что прошел дальше, но к следующему матчу должен прибавить».

Также он поделился ожиданиями от встречи со Стэном Вавринкой (2:2 в личке).

«Думаю, мы хорошо друг друга знаем – и лично, и в плане тенниса. Наверняка будет тяжелый матч. Он показывает очень классную игру. Он снова уверен в себе после серии хороших побед.

Стэн хорошо играет, ему нравятся местные условия, так что будет потрясающий матч».

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