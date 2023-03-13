Медведев, проиграв сет Ивашко: «Я в туалет. И буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте. Понадобится 25 минут»
Даниил Медведев поспорил с судьей Мохамедом Лайани из-за скорости кортов в Индиан-Уэллс. Проиграв второй сет Илье Ивашко, Медведев начал диалог с судьей.
ДМ: Я в туалет. И буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте. Понадобится 25 минут. Если корт медленный, то и я спешить не буду.
МЛ: Пожалуйста, просто прими это. Ты же профессионал.
ДМ: Я не принимаю. Они пишут в фактах о турнире, что он проходит на харде. Мне соврали.
Уже ведя 4:0 в третьем сете, Медведев после розыгрыша кричал: «Лжецы. Лжецы!»
А после матча написал на камере: «Слишком медленно».
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