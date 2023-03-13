Медведев, проиграв сет Ивашко: «Я в туалет. И буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте. Понадобится 25 минут»

Теги ATP BNP Paribas Open Мохамед Лайани Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поспорил с судьей Мохамедом Лайани из-за скорости кортов в Индиан-Уэллс. Проиграв второй сет Илье Ивашко, Медведев начал диалог с судьей.

ДМ: Я в туалет. И буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте. Понадобится 25 минут. Если корт медленный, то и я спешить не буду.

МЛ: Пожалуйста, просто прими это. Ты же профессионал.

ДМ: Я не принимаю. Они пишут в фактах о турнире, что он проходит на харде. Мне соврали.

Уже ведя 4:0 в третьем сете, Медведев после розыгрыша кричал: «Лжецы. Лжецы!»

А после матча написал на камере: «Слишком медленно».

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6 комментариев

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anikin.kirill1995
Понятно, что много говорит, но слушать остальных, которые говорят, как запрограммированные невозможно…
+3
0
+3
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LeNok
Я посмеялась с этого)
+1
0
+1
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Dym86
Не, ну в этот раз даже смешно было :)
+8
0
+8
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Russia_the_best
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Не умеет проигрывать Даня, истерики как обычно...
обратная сторона таланта
+3
0
+3
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Hardy
🤣
+2
0
+2
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Skip
Не умеет проигрывать Даня, истерики как обычно...
+2
-5
-3
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