Томпсон в матче с Циципасом одержал вторую победу над топ-10 в карьере. Грек потерял шансы на первую строчку рейтинга
Третья ракетка мира Стефанос Циципас во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс уступил австралийцу Джордану Томпсону – 6:7(0), 6:4, 6:7(5).
28-летний одержал вторую в карьере победу над игроком топ-10. Первая была в 2017-м.
Циципас перед турниром предупреждал, что из-за проблем с плечом, скорее всего, не сможет далеко пройти.
Из-за этого поражения грек потерял возможность возглавить рейтинг по итогам «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.
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