Грачева выиграла матч в Индиан-Уэллс на следующий день после финала в Остине, Котов и Шевченко уступили в первом круге квалификации

Варвара Грачева обыграла Петру Марчинко в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллс – 7:6(2), 6:4. Матч состоялся на следующий день после финала в Остине, который Грачева проиграла Марте Костюк.

Другие результаты в женской сетке:

Кристина Букша – Эрика Андреева – 6:3, 7:5

Аранта Рус – Диана Шнайдер – 7:6(0), 5:7, 6:0

Нао Хибино – Камилла Рахимова – 4:6, 6:3, 7:5

В мужском турнире Павел Котов проиграл Эмилио Наве (5:7, 7:6(2), 3:6), а Александр Шевченко – У Тунг-Линю (2:6, 7:6(2), 3:6).

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