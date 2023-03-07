Грачева выиграла матч в Индиан-Уэллс на следующий день после финала в Остине, Котов и Шевченко уступили в первом круге квалификации
Варвара Грачева обыграла Петру Марчинко в первом круге квалификации турнира в Индиан-Уэллс – 7:6(2), 6:4. Матч состоялся на следующий день после финала в Остине, который Грачева проиграла Марте Костюк.
Другие результаты в женской сетке:
Кристина Букша – Эрика Андреева – 6:3, 7:5
Аранта Рус – Диана Шнайдер – 7:6(0), 5:7, 6:0
Нао Хибино – Камилла Рахимова – 4:6, 6:3, 7:5
В мужском турнире Павел Котов проиграл Эмилио Наве (5:7, 7:6(2), 3:6), а Александр Шевченко – У Тунг-Линю (2:6, 7:6(2), 3:6).
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