Морозова о Швентек: «Я не симпатизирую ее теннису, Барти мне нравилась больше»

Теги WTA Ольга Морозова Ига Швентек Теннис

Финалистка «Уимблдона» и «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова рассказала, как относится к первой ракетке мира Иге Швентек.

«Честно сказать, она мне не очень импонирует. Я не симпатизирую ее теннису, Барти мне нравилась больше.

Ига Швентек невероятно сильная, у нее феноменальная злость внутренняя, которая позволяет ей выигрывать. Но вот то, что она проиграла сейчас в финале [в Дубае], мне казалось, что никто на этом турнире ее не обыграет.

Мне кажется, что над подачей ей нужно работать. Есть вещи, которые все равно нужно делать, она еще полностью как игрок не сложилась. У нее еще должна быть чистка игры. Конечно, она сейчас лидер и очень большой лидер. Но она мне не импонирует, и я не могу так много хорошего о ней говорить», – заявила Морозова в эфире «Больше! Лайв».

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6 комментариев

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алексей любовь
Красавица, мало ли что тебе не нравится
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ARTEM PROKAZOV
Ответ (Алекс Кросс
если по Честноку то оба стоят друг друга.... ) такие Первые Ракетки не Марки ) Эра Энен с Кляйстерс Куда Круче и Симпатичнее в Разы было )
Почему именно их вспомнил?)
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(Алекс Кросс
если по Честноку то оба стоят друг друга.... ) такие Первые Ракетки не Марки ) Эра Энен с Кляйстерс Куда Круче и Симпатичнее в Разы было )
0
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0
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Йенс Мустерманн
В 1974 играла в одиночке против Крис Эверт в финале RG, уступила 1-6 2-6, а в паре с ней там же взяла титул.
Интересные перипетии судьбы на том турнире у Морозовой сложились.
https://www.itftennis.com/en/tournament/french-open/fra/1974/w-sl-fra-01a-1974/draws-and-results/
+2
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+2
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YuChu
Кто это такая?
0
-5
-5
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Jefri AG
"у неё феноменальная злость внутренняя" - даже интересно как она эту злость разглядела... я вот что-то не замечал)
+1
-4
-3
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