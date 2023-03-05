Морозова о Швентек: «Я не симпатизирую ее теннису, Барти мне нравилась больше»

Финалистка « » и « » 1974 года рассказала, как относится к первой ракетке мира .

«Честно сказать, она мне не очень импонирует. Я не симпатизирую ее теннису, мне нравилась больше.

Ига Швентек невероятно сильная, у нее феноменальная злость внутренняя, которая позволяет ей выигрывать. Но вот то, что она проиграла сейчас в финале [в Дубае], мне казалось, что никто на этом турнире ее не обыграет.

Мне кажется, что над подачей ей нужно работать. Есть вещи, которые все равно нужно делать, она еще полностью как игрок не сложилась. У нее еще должна быть чистка игры. Конечно, она сейчас лидер и очень большой лидер. Но она мне не импонирует, и я не могу так много хорошего о ней говорить», – заявила Морозова в эфире «Больше! Лайв».

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