Даниил Медведев: «Я много читал в детстве. Может быть, поэтому хорошо говорю и выражаю мысли»

прокомментировал слова о том, что он много читает.

«Не знаю, почему он так сказал. Я много читал в детстве. Может быть, поэтому я хорошо говорю и выражаю мысли. Все могут много думать, но важно уметь выражать мысли словами и доносить до других.

Честно скажу, сейчас я мало читаю. Почти ничего. Но когда я узнал, что стану отцом, то прочитал книгу – наверное, первую за несколько лет. Книга была про детей – чтобы лучше понять, чего ожидать, как трактовать их сигналы.

Не уверен, что у меня получается, но книгу я прочитал (улыбается).

Честно скажу, у меня нет времени на чтение. Если появляется свободное время, я использую его иначе».

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