Медведев после 3 титулов за 3 недели: «Это еще не конец»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев оставил автограф на камере в Дубае.

Он выиграл третий титул за три недели и 18-й в карьере. До этого он победил в Роттердаме и Дохе.

После финала против Андрея Рублева (6:2, 6:2) Медведев написал на камере «Это еще не конец».

Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

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15 комментариев

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petia.subbotin
Ответ Egorov Evgeniy
Надеюсь Курникову с главной уберут наконец
Что вам такого плохого медведев сделал? Вы что хотите на главной статью про него от ниткина?
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nolan_90
Ну а кто его кроме Джоковича может обломать на мастерсах хардовых?
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Egorov Evgeniy
Очешуительно прекрасная церемония награждения))
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leon74
Для Дани это не предел, будем надеяться, что в будущем он возьмёт свой 2-ой Шлем.
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Ёris
РоссийскиЙ финал - круто! Но не знаешь за кого болеть....Рублев был не свой, но насколько был стабилен Медвндев. С победой!
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Egorov Evgeniy
Как же хорошо он говорит,- просто красавчик по всем показателям)
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Egorov Evgeniy
Какой у них приз красивый однако)
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Dmitry Vasilchenko
Ответ igor nn
На еще один Мастерс его хватит..Турнир в Роттердаме он играл на ободах..очень трудно вкатывался ..в Катаре нашёл форму и вот в Дубаи уже вышел на пик..По идее растерять её он не должен..А вот второй Мастерс? там надо либо сниматься .либо не потеть сильно над результатом.. очень трудно будет Медведеву..усталость скажется
Это не показатель. В случае с Медведевым пока убедительнее доказывается обратное(благо здоровья вагон, тьфу-тьфу).
Он чем больше играет нон-стопом, тем глобально лучше результаты.
Так было все годы с момента подъема.
А вот когда делал паузы отдышаться, потом долго вкатывался.
И его тренер даже об этом говорил, после того, как взял Париж и Итоговый.

Это не значит, что он везде будет доходить даже до полуфинала.
Но у него по сути в этом сезоне нечему сгорать.
Здоровье поправил. Винду переустановил. Так что в путь.
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Ан Кот
Медведев феерит в Дубае а в шапке теннисного раздела Курни разлеглась...чем она это заслужила?
ах да, автор той статейки ее поклонник некий "Ниткин"- он главный здесь, поэтому что хочет то и ворочит? 🤔
+7
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billy_pilgrim
До Даниила, последний теннисист, которому удалось выиграть три титула подряд за три недели (из которых только один ATP 250), - Энди Маррей в 2011 году (Бангкок, Токио, Шанхай).
+5
-1
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Egorov Evgeniy
Надеюсь Курникову с главной уберут наконец
+10
0
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Egorov Evgeniy
Мы очень на это надеемся)) Вперёд Медведь -к новым рекордам!
+1
-1
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igor nn
На еще один Мастерс его хватит..Турнир в Роттердаме он играл на ободах..очень трудно вкатывался ..в Катаре нашёл форму и вот в Дубаи уже вышел на пик..По идее растерять её он не должен..А вот второй Мастерс? там надо либо сниматься .либо не потеть сильно над результатом.. очень трудно будет Медведеву..усталость скажется
+4
0
+4
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dedpihto59
Респект👍‼️
+2
0
+2
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Hardy
keep going 🔥
+13
-1
+12
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