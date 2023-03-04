Медведев после 3 титулов за 3 недели: «Это еще не конец»
Даниил Медведев оставил автограф на камере в Дубае.
Он выиграл третий титул за три недели и 18-й в карьере. До этого он победил в Роттердаме и Дохе.
После финала против Андрея Рублева (6:2, 6:2) Медведев написал на камере «Это еще не конец».
Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Индиан-Уэллс.
Он чем больше играет нон-стопом, тем глобально лучше результаты.
Так было все годы с момента подъема.
А вот когда делал паузы отдышаться, потом долго вкатывался.
И его тренер даже об этом говорил, после того, как взял Париж и Итоговый.
Это не значит, что он везде будет доходить даже до полуфинала.
Но у него по сути в этом сезоне нечему сгорать.
Здоровье поправил. Винду переустановил. Так что в путь.
ах да, автор той статейки ее поклонник некий "Ниткин"- он главный здесь, поэтому что хочет то и ворочит? 🤔