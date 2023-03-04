Медведев после 3 титулов за 3 недели: «Это еще не конец»

оставил автограф на камере в Дубае.

Он выиграл третий титул за три недели и 18-й в карьере. До этого он победил в Роттердаме и Дохе.

После финала против Андрея Рублева (6:2, 6:2) Медведев написал на камере «Это еще не конец».

Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

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