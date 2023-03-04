«Неудивительно, что он проиграл 😂». Бывший тренер Шараповой – о фото Джоковича с девушкой в бикини

Первая ракетка мира в пятницу утром ходил на пляж в Дубае. В интернете появилось его фото с девушкой в бикини.

«Неудивительно, что он проиграл 😂😂», – написал по его поводу Майкл Джойс, бывший тренер .

Вечером в пятницу серб уступил 4:6, 4:6. Это было его первое поражение в сезоне, прервавшее 20-матчевую серию побед.

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