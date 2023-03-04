«Неудивительно, что он проиграл 😂». Бывший тренер Шараповой – о фото Джоковича с девушкой в бикини

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Майкл Джойс Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович в пятницу утром ходил на пляж в Дубае. В интернете появилось его фото с девушкой в бикини.

«Неудивительно, что он проиграл 😂😂», – написал по его поводу Майкл Джойс, бывший тренер Марии Шараповой.

Вечером в пятницу серб уступил Даниилу Медведеву 4:6, 4:6. Это было его первое поражение в сезоне, прервавшее 20-матчевую серию побед.

Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд

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9 комментариев

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Helga Kl
Ответ cosset
кстати, мне кажется, что Новаку уже пора схуднуть животом)
Ой, а мне так нравится он сейчас, прям вкусняшка)
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cosset
Ответ dedpihto59
Елена Ристич напряглась😀‼️
если бы она напрягалась каждый раз, когда к Джоковичу приближаются толпы поклонниц, то уже кукухой бы сдвинулась)
+16
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Посторонним В
Все эйсы ушли по прямому назначению! 😊
+1
-1
0
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cosset
кстати, мне кажется, что Новаку уже пора схуднуть животом)
+1
-2
-1
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Piter Pchelenco
Мужик сфотографировался с красивой женщиной, у которой нет #уя?
Сколько ж прав меньшинств он этим попрал...
Неудивительно, что его в USA теперь не пускают на следующий турнир. Там такие белые гетеросексуалы не нужны.
+11
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+4
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TennisForever
Взял и знал парня с потрохами ))
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-2
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dedpihto59
Елена Ристич напряглась😀‼️
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АРХАТ
Елена Ристич: "Ну дома с тобой у меня будет суръёзный разговор")
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Eugenie Nation
Я бы тоже с ней поиграл
+6
0
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