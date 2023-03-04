«Неудивительно, что он проиграл 😂». Бывший тренер Шараповой – о фото Джоковича с девушкой в бикини
Первая ракетка мира Новак Джокович в пятницу утром ходил на пляж в Дубае. В интернете появилось его фото с девушкой в бикини.
«Неудивительно, что он проиграл 😂😂», – написал по его поводу Майкл Джойс, бывший тренер Марии Шараповой.
Вечером в пятницу серб уступил Даниилу Медведеву 4:6, 4:6. Это было его первое поражение в сезоне, прервавшее 20-матчевую серию побед.
Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд
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Сколько ж прав меньшинств он этим попрал...
Неудивительно, что его в USA теперь не пускают на следующий турнир. Там такие белые гетеросексуалы не нужны.