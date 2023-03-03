Медведев – девятый игрок, побеждавший Джоковича пять и более раз

Даниил Медведев в Дубае пятый раз в карьере обыграл Новака Джоковича – 6:4, 6:4. Счет в личке стал 5:9.

Медведев стал девятым игроком, побеждавшим Джоковича пять и более раз. Также в этот список входят:

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