Медведев – девятый игрок, побеждавший Джоковича пять и более раз

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships статистика Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев в Дубае пятый раз в карьере обыграл Новака Джоковича – 6:4, 6:4. Счет в личке стал 5:9.

Медведев стал девятым игроком, побеждавшим Джоковича пять и более раз. Также в этот список входят:

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Вердаско 4-11,
Дель Потро 4-16,
РБА 3-9
Бердых 3-25(!),
Нисикори 2-18,
Чилич 2-19,
Циципас 2-11,
Изнер 2-10,
Димитров 1-10
Симон 1-11,
Гаске, Штепанек,Троицки по 1-13,
Раонич 0-12,
Монфис 0-18,

Новак, конечно, бомбой прошелся по АТП-туру)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ Graziano
То что Роддик имеет преимущество по личкам над Ноле кажется каким то недоразумением. Причем проигрывал Ноле не абы где а на шлемах и мастерсах.
Марат молодого Джока просто уничтожил.ничего удивительного нет в том что праймовый Роддик хорошо играл против Ноле.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Михо
Красавчик Даня, в хорошей компании) хотя Цонга, Роддик, Феррер конечно побеждали еще мелкого Новака
Ну, у Цонги, Феррера и Вавринки личка все равно так себе)))
30- 29 с Надалем,
27- 23 с Федерером,
25-11 с Марреем,
20-6 с Вавринкой
17-6 с Тсонгой,
16-5 с Феррером
9-5 с Медведевым
7-5 с Тимом
4-5 с Роддиком
Думаю, так показательнее будет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ответ Graziano
То что Роддик имеет преимущество по личкам над Ноле кажется каким то недоразумением. Причем проигрывал Ноле не абы где а на шлемах и мастерсах.
Нет никакого недоразумения. Уровень Роддика гораздо выше всяких Зверевых и Циципасов. Молодого Джоковича он хорошо пощелкал на харде.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Ответ tigermv
Еще пару раз и будет в элите
Это уже элита. До Маррея пока далеко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Ответ Graziano
То что Роддик имеет преимущество по личкам над Ноле кажется каким то недоразумением. Причем проигрывал Ноле не абы где а на шлемах и мастерсах.
Ну Роддик может об этом потом своим внукам рассказывать, у Коли Давыденко положительная личка с Надалем, всякое бывает.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Да, Даня, да!!! Спасибо!!!👍💪💪💪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graziano
То что Роддик имеет преимущество по личкам над Ноле кажется каким то недоразумением. Причем проигрывал Ноле не абы где а на шлемах и мастерсах.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tigermv
Еще пару раз и будет в элите
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Красавчик Даня, в хорошей компании) хотя Цонга, Роддик, Феррер конечно побеждали еще мелкого Новака
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий