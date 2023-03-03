Медведев – девятый игрок, побеждавший Джоковича пять и более раз
Даниил Медведев в Дубае пятый раз в карьере обыграл Новака Джоковича – 6:4, 6:4. Счет в личке стал 5:9.
Медведев стал девятым игроком, побеждавшим Джоковича пять и более раз. Также в этот список входят:
- Рафаэль Надаль – 29 побед;
- Роджер Федерер – 23;
- Энди Маррей – 11;
- Стэн Вавринка – 6;
- Жо-Вильфред Тсонга – 6;
- Энди Роддик – 5;
- Давид Феррер – 5;
- Доминик Тим – 5.
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Дель Потро 4-16,
РБА 3-9
Бердых 3-25(!),
Нисикори 2-18,
Чилич 2-19,
Циципас 2-11,
Изнер 2-10,
Димитров 1-10
Симон 1-11,
Гаске, Штепанек,Троицки по 1-13,
Раонич 0-12,
Монфис 0-18,
Новак, конечно, бомбой прошелся по АТП-туру)))
30- 29 с Надалем,
27- 23 с Федерером,
25-11 с Марреем,
20-6 с Вавринкой
17-6 с Тсонгой,
16-5 с Феррером
9-5 с Медведевым
7-5 с Тимом
4-5 с Роддиком
Думаю, так показательнее будет.