Медведев прервал 20-матчевую серию побед Джоковича и вышел в 3-й финал за 3 недели

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев, в полуфинале в Дубае обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:4, одержал 13-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.

В 2020-2021-м он не проигрывал на протяжении 20 матчей. Кроме того, сегодня он прервал 20-матчевую победную серию Джоковича.

Медведев вышел в финал на третьем турнире подряд. За титул он сыграет с Андреем Рублевым (4:2 в личных встречах).

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63 комментария

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Виталий Желтоусов
русский финал 🔥
Даня попытаемся выйти в космос!
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mr_ h2o
Ответ Антон Тимофеев
Джокович. 30- 29 с Надалем, 27- 23 с Федерером, 25-11 с Марреем, 20-6 с Вавринкой 17-6 с Тсонгой, 16-5 с Феррером 9-5 с Медведевым 7-5 с Тимом 4-5 с Роддиком Все. Игроки, которые побеждали Новака 5 раз и более, закончились. Даниил в хорошей компании. Конечно, вряд ли у Даниила будет положительная личка, как у Роддика, или близкая к равной, как у Рафы или Роджера, но уж сделать ее приличнее, чем у Тсонги, Вавринки, Феррера Даниил способен. Хотя бы на уровне Маррея.
Процент у него итак хороший. А с учетом упорности каждого матча что-то вроде 15-10 вполне может быть
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atelos
СУПЕРСКИЙ ВЕЧЕР! ... В ожидании РУССКОГО ФИНАЛА!!!
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Иван Шуткин
Теория вероятности в действии, любая серия заканчивается
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Антон Тимофеев
Джокович.
30- 29 с Надалем,
27- 23 с Федерером,
25-11 с Марреем,
20-6 с Вавринкой
17-6 с Тсонгой,
16-5 с Феррером
9-5 с Медведевым
7-5 с Тимом
4-5 с Роддиком

Все. Игроки, которые побеждали Новака 5 раз и более, закончились.
Даниил в хорошей компании. Конечно, вряд ли у Даниила будет положительная личка, как у Роддика, или близкая к равной, как у Рафы или Роджера, но уж сделать ее приличнее, чем у Тсонги, Вавринки, Феррера Даниил способен. Хотя бы на уровне Маррея.
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sammuilson
Ответ sammuilson
мне вообще 8 минусов напихали за то что я написал что жду наш финал)))
вру, семь))) https://www.sports.ru/tennis/1114944824-medvedev-14-j-raz-sygraet-s-dzhokovichem-zavtra-prervetsya-pobednaya-s.html?comment_id=2198685%C2%A6news%C2%A61114944824
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Egorov Evgeniy
Ответ sammuilson
где нарыть их феерический розыгрыш у сетки? если кто увидит , скиньте пж
Да ,чёткий розыгрыш,- я раза три пересмотрел))
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sammuilson
Ответ N.S.A.8.5
А когда я писал, что Медведев выиграет в двух сетах Джоковича, никто мне не верил! И кстати Сергей Чугунников где ты? Ты же первый кто смеялся над этим и писал я заскриню.
мне вообще 8 минусов напихали за то что я написал что жду наш финал)))
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nick-basil
При такой игре ( в крепком здоровии!) у него наверху рейтинга остаются те же два соперника - опять тот же Новак и Ципас. (Алькарас должен разобраться со своими травмами - хотя он конечно сильнейший парень)
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Ilya Kozaev
Медведев единственный в туре кто может дать бой и обыграть Джоковича
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Александр Барков
Заступ Медведева вывел из равновесия Джоковича, как то ни к лицу первой ракетки.
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Doctor_Who
Ответ pizzatcarizza
рубль так-то две последние взял у дани на харде)
Ну в первой игре врезался в камеру и слился, во второй был на прошлогоднем спаде. Думаю в такой форме особых проблем Рублик ему не доставит.
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Aleus Marcus
Ответ Eugenie Nation
Интересно, для какого процента россиян, Дубай - дом/наш
только для богатых
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sammuilson
где нарыть их феерический розыгрыш у сетки? если кто увидит , скиньте пж
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Кагов
Посмотрел красивую игру с уверенной победой Медведева. Джокович, конечно, много в ауты напулял, но это Даня его заставил своей надёжной игрой. А предпоследний розыгрыш, чудо, достал укороченный словно осьминог щупальцем! Быстро, чётко и неожиданно! Теперь ждём финал мечты!
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nick-basil
В рейтинге Медведев "пробил" №5 в скором времени. А дальше (с №4) ступеньки рейтинга много круче - надо 2000 очков чтобы растолкать там народ.
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mr_ h2o
Как фанат Новака и Дани даже рад, что так сложился матч. Для Медведя победа полезна в плане уверенности и прервать серию поражений против Джокера. Для Новака поражение тоже в плюс. Победная серия, конец года играл на износ, так что небольшая встряска пойдет на пользу
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nnp165
Очевидно на данный момент сильнейший. Теперь главное до Индиан-Уэлш, Майами форму не растерять.
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ARIK2
Медведев железобетонный( пока))) на этом фоне обнаружились недостатки Джоки по части тонкости в игре , да и сетка всегда оставляла желать лучшего( на фоне Феди)
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Роман
Ответ nnp165
Угу. Лучше. 38 невынужденных против 12.
Играл лучше, я матч смотрел, а не статистику смотрел...все решающие мячи сам в аут отправлял и Даня там был не виноват.
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nnp165
Ответ Роман
Джок играл лучше, а проиграл все решающие мячи...
Угу. Лучше. 38 невынужденных против 12.
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Паскаль Шимбонда
Ответ Хозяин патриотов
Даня, спасибо тебе большое за спасение тенниса!
О, проснулся 😂
+3
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nnp165
Ответ pizzatcarizza
рубль так-то две последние взял у дани на харде)
Но не против такого Медведева. Одного убойного форхенда будет мало.
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Serik Alik
КТО КРАСАВЧИК? ДАНИИЛ КРАСАВЧИК!!!
+3
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Tarhitai
Насколько я помню, последний раз, когда Медвед выигрывал, счет был 6:4, 6:4, 6:4. С другим счетом Даня не выигрывает.
+5
-2
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