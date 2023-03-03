Медведев прервал 20-матчевую серию побед Джоковича и вышел в 3-й финал за 3 недели
Даниил Медведев, в полуфинале в Дубае обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:4, одержал 13-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.
В 2020-2021-м он не проигрывал на протяжении 20 матчей. Кроме того, сегодня он прервал 20-матчевую победную серию Джоковича.
Медведев вышел в финал на третьем турнире подряд. За титул он сыграет с Андреем Рублевым (4:2 в личных встречах).
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Даня попытаемся выйти в космос!
30- 29 с Надалем,
27- 23 с Федерером,
25-11 с Марреем,
20-6 с Вавринкой
17-6 с Тсонгой,
16-5 с Феррером
9-5 с Медведевым
7-5 с Тимом
4-5 с Роддиком
Все. Игроки, которые побеждали Новака 5 раз и более, закончились.
Даниил в хорошей компании. Конечно, вряд ли у Даниила будет положительная личка, как у Роддика, или близкая к равной, как у Рафы или Роджера, но уж сделать ее приличнее, чем у Тсонги, Вавринки, Феррера Даниил способен. Хотя бы на уровне Маррея.