Медведев прервал 20-матчевую серию побед Джоковича и вышел в 3-й финал за 3 недели

Даниил Медведев, в полуфинале в Дубае обыгравший Новака Джоковича 6:4, 6:4, одержал 13-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.

В 2020-2021-м он не проигрывал на протяжении 20 матчей. Кроме того, сегодня он прервал 20-матчевую победную серию Джоковича.

Медведев вышел в финал на третьем турнире подряд. За титул он сыграет с Андреем Рублевым (4:2 в личных встречах).

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