«Нога была на той половине – это зашаг». Джокович – о подаче Медведева

Новак Джокович остался недоволен решением судьи в полуфинале турнира в Дубае против Даниила Медведева (4:6, 3:4, идет второй сет).

При счете 3:2 во втором сете у Медведева зафиксировали зашаг – он начал подачу, когда его стопа находилась во втором квадрате.

Судья отменил это решение линейного, потому что в момент удара по мячу Медведев уже подтянул ногу, и она находилась в допустимом положении.

Джокович это решение не понял: «Нога была на той половине – это зашаг». Но судья ему объяснил, что важно то, где она находится в момент удара, а не до него – так что зашаг зафиксировали слишком рано.

В итоге Медведев переподавал первым мячом.

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