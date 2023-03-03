«Нога была на той половине – это зашаг». Джокович – о подаче Медведева
Новак Джокович остался недоволен решением судьи в полуфинале турнира в Дубае против Даниила Медведева (4:6, 3:4, идет второй сет).
При счете 3:2 во втором сете у Медведева зафиксировали зашаг – он начал подачу, когда его стопа находилась во втором квадрате.
Судья отменил это решение линейного, потому что в момент удара по мячу Медведев уже подтянул ногу, и она находилась в допустимом положении.
Джокович это решение не понял: «Нога была на той половине – это зашаг». Но судья ему объяснил, что важно то, где она находится в момент удара, а не до него – так что зашаг зафиксировали слишком рано.
В итоге Медведев переподавал первым мячом.
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А по-моему, он вёл себя совершенно достойно. По окончании у сетки был вполне дружелюбным джентльменом.
Но линейный _объявил_ зашаг слишком рано. По правилам он должен был это сделать только после удара.
Именно поэтому зашаг был отменён, а не потому, что его не было.
прям Иванович против Шараповой напоминает