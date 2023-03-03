«Нога была на той половине – это зашаг». Джокович – о подаче Медведева

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Новак Джокович остался недоволен решением судьи в полуфинале турнира в Дубае против Даниила Медведева (4:6, 3:4, идет второй сет).

При счете 3:2 во втором сете у Медведева зафиксировали зашаг – он начал подачу, когда его стопа находилась во втором квадрате.

Судья отменил это решение линейного, потому что в момент удара по мячу Медведев уже подтянул ногу, и она находилась в допустимом положении.

Джокович это решение не понял: «Нога была на той половине – это зашаг». Но судья ему объяснил, что важно то, где она находится в момент удара, а не до него – так что зашаг зафиксировали слишком рано.

В итоге Медведев переподавал первым мячом.

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13 комментариев

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serhunt
Ответ murzzzzzilka
Не умеет Джокович проигрывать:) ох, не умеет:))
Почему не умеет? Только потому, что не понял решения судьи и решил прояснить вопрос?
А по-моему, он вёл себя совершенно достойно. По окончании у сетки был вполне дружелюбным джентльменом.
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nick-basil
... Я бы еще посмотрел мяч с миллиметровым попаданием Рублева. Чисто для любопытств. На картинке, мельком - показался аут.
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mr_ h2o
Ответ murzzzzzilka
Не умеет Джокович проигрывать:) ох, не умеет:))
Сложно научиться тому, что случается довольно редко) А если без шуток, то конечно умеет он вспылить. Вчера на видео наткнулся, как Новак ракетки расколачивал. 10 минут разноса))
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serhunt
На самом деле судья отменил не поэтому. Зашаг был. Ноги должны быть в нужном месте в течение всего процесса подачи, а не только в момент удара.
Но линейный _объявил_ зашаг слишком рано. По правилам он должен был это сделать только после удара.
Именно поэтому зашаг был отменён, а не потому, что его не было.
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murzzzzzilka
Не умеет Джокович проигрывать:) ох, не умеет:))
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serhunt
В момент удара ноги обычно вообще не касаются земли и могут быть где угодно. Так что важно как стоишь именно при подбросе. Разве нет?
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N.S.A.8.5
Видно Джокович увидел осьминога
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TennisForever
Именно этот зашаг помешал сербине))
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Йенс Мустерманн
Какой же акробат всё-таки скандалист.
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87mores
Ответ Назар Игорь
Если нарушения не было зачем назначать повторную подачу? Нестыковка получается.
Видимо, потому что линейный сигнализировал от зашаге
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Aleus Marcus
По игре не тянет против Дани и начал mind games
прям Иванович против Шараповой напоминает
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ЭЮЯ
Ответ Назар Игорь
Если нарушения не было зачем назначать повторную подачу? Нестыковка получается.
Потому что была помеха Медведеву и он не выиграл это очко.
+7
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Назар Игорь
Если нарушения не было зачем назначать повторную подачу? Нестыковка получается.
+4
-5
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