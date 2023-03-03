Павлюченкова пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами

Теги Анастасия Павлюченкова WTA BNP Paribas Open Miami Open Теннис

Анастасия Павлюченкова сообщила, что пропустит турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами.

«К сожалению, снова не поеду в Индиан-Уэллс и Майами, потому что я ограничена количеством турниров, где я могу использовать защищенный рейтинг. Так что я должна умно ими распорядиться и сохранить на грунтовый сезон.

Если будет возможность, в марте я сыграю на небольших турнирах в Европе, возможно, во Франции. Надеюсь, у меня получится», – сказала Павлюченкова в сторис инстаграма.

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