Тим и Радукану получили wild card в Майами

Стали известны два обладателя wild card в основную сетку комбинированного турнира в Майами, стартующего 19 марта.

Одно приглашение получил экс-третья ракетка мира Доминик Тим. C прошлого года он возвращается в тур после травмы запястья и проиграл восемь из девяти последних матчей.

Кроме того, wild card досталась чемпионке US Open-2021 Эмме Радукану.

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