Тим и Радукану получили wild card в Майами
Стали известны два обладателя wild card в основную сетку комбинированного турнира в Майами, стартующего 19 марта.
Одно приглашение получил экс-третья ракетка мира Доминик Тим. C прошлого года он возвращается в тур после травмы запястья и проиграл восемь из девяти последних матчей.
Кроме того, wild card досталась чемпионке US Open-2021 Эмме Радукану.
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Ну а этой то за что?… один турнир в жизни выиграла и пропала. Неужели нет более достойного претендента на WC? Например, какая-то юниорша из Америки.