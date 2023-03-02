Тим и Радукану получили wild card в Майами

Теги ATP WTA Miami Open Доминик Тим Эмма Радукану Теннис

Стали известны два обладателя wild card в основную сетку комбинированного турнира в Майами, стартующего 19 марта.

Одно приглашение получил экс-третья ракетка мира Доминик Тим. C прошлого года он возвращается в тур после травмы запястья и проиграл восемь из девяти последних матчей.

Кроме того, wild card досталась чемпионке US Open-2021 Эмме Радукану.

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3 комментария

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Виктор Морев
Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Доминику дают wc везде, это абсолютно заслуженно. Игрок имет почти нейтральную личку с волчком, рафой (обоих побеждал на шлеме) и положительную с федей. С 2016 по начало 2021-го стабильно в десятке сидел. Выиграл us open. Ну а этой то за что?… один турнир в жизни выиграла и пропала. Неужели нет более достойного претендента на WC? Например, какая-то юниорша из Америки.
иль может быть какой нибудь Украiнке иль Хлопцу от туда же WC дать, они ж самые достойные, к тому же, у Них есть Гiдность, то чего нет у других
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Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Доминику дают wc везде, это абсолютно заслуженно. Игрок имет почти нейтральную личку с волчком, рафой (обоих побеждал на шлеме) и положительную с федей. С 2016 по начало 2021-го стабильно в десятке сидел. Выиграл us open.
Ну а этой то за что?… один турнир в жизни выиграла и пропала. Неужели нет более достойного претендента на WC? Например, какая-то юниорша из Америки.
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Александр Титков
труп Тима и фото Радукану из FHM?
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