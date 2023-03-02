Рублев о полуфинале в Дубае против Зверева: «Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, но надеюсь дать отличный бой»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандшульпом в 1/4 турнира в Дубае. Россиянин обыграл голландца 6:3, 7:6(3) и впервые в сезоне вышел в полуфинал ATP.

«После того, как я выиграл несколько матчей, уступая сет и брейк, я думал: «Это еще не конец, нужно сделать еще один брейк». У меня были возможности, но я ими не воспользовался. Я чуть зажался и отдал гейм при счете 5:4.

Потом все началось с начала, и на тай-брейке я стал играть еще лучше и агрессивнее. Со счета 3:3 я провел четыре действительно хороших розыгрыша и благодаря этому смог победить».

За место в финале он сыграет с Александром Зверевым, которому уступает 0:5 в личных встречах.

«Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в хороший, агрессивный теннис, и посмотрим, что из этого выйдет.

До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня, но и я тоже знаю, так что все решат небольшие детали».

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