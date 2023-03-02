Рублев о полуфинале в Дубае против Зверева: «Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, но надеюсь дать отличный бой»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Александр Зверев Андрей Рублев Ботик ван де Зандшульп Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандшульпом в 1/4 турнира в Дубае. Россиянин обыграл голландца 6:3, 7:6(3) и впервые в сезоне вышел в полуфинал ATP.

«После того, как я выиграл несколько матчей, уступая сет и брейк, я думал: «Это еще не конец, нужно сделать еще один брейк». У меня были возможности, но я ими не воспользовался. Я чуть зажался и отдал гейм при счете 5:4.

Потом все началось с начала, и на тай-брейке я стал играть еще лучше и агрессивнее. Со счета 3:3 я провел четыре действительно хороших розыгрыша и благодаря этому смог победить».

За место в финале он сыграет с Александром Зверевым, которому уступает 0:5 в личных встречах.

«Я никогда не обыгрывал его в АТР-туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в хороший, агрессивный теннис, и посмотрим, что из этого выйдет.

До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня, но и я тоже знаю, так что все решат небольшие детали».

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6 комментариев

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Сергей К
Хороший шанс избавиться от нуля в графе победы.
Удачи Андрей!
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nick-basil
Не бином Ньютона конечно - победит тот, у кого будет лучше статистика. ... Сейчас у Андрея явный фарт. На него и надеемся.
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инок
Вот это неплохой матч для Андрея. Два сета. В тай-брейке обыграл Ботика. Со Зверевым будет нелегко, но и его нужно постараться обыграть. Удачи тебе!
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nick-basil
Зверев по калибру конечно не Ботик, но есть вопросы по тому на сколько он восстановился после подвернутой ноги. ...
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trumpet
Ответ sashati
Сначала надо заманить немца, дав ему 5 матчболов, потом уработать!
Сначала дать себя поабьюзить, а потом пойти в атаку!)
0
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sashati
Сначала надо заманить немца, дав ему 5 матчболов, потом уработать!
+4
0
+4
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