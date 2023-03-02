Руне о матче с Берреттини: «В рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше, но я считаю его одним из лучших в мире»

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Маттео Берреттини Хольгер Руне Теннис

10-я ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал четвертьфинал Акапулько против Маттео Берреттини. Во втором круге датчанин за час обыграл Нуно Боржеса – 6:0, 6:2.

«Жду сложного матча. Хотя в рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше, я считаю его одним из лучших в мире. Он уже много лет это демонстрирует.

Мне нужно будет показать свою лучшую игру, делать все максимально четко. Сегодня я хорошо сыграл, и нужно будет перенести сегодняшний теннис на завтра. И наслаждаться моментом. Атмосфера потрясающая».

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5 комментариев

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Serzhique
Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо победил Шумахера. То есть Алонсо это примерно как Надаль, Джокович и Федерер вместе взятые.
Фернандо Алонсо проиграл Окону. То есть он как Бублик, Тиафо и Кириос вместе взятые
🤡
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Великий Алонсо
Ответ Serzhique
Прям как Фернандо Алонсо... 😂
Фернандо Алонсо победил Шумахера. То есть Алонсо это примерно как Надаль, Джокович и Федерер вместе взятые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serzhique
Ответ Великий Алонсо
Берреттини это итальянская версия Хачанова. Игрок неплохой, но выше головы не прыгнет, настоящим топам проигрывает постоянно, он не один из лучших в мире
Прям как Фернандо Алонсо... 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Берреттини это итальянская версия Хачанова. Игрок неплохой, но выше головы не прыгнет, настоящим топам проигрывает постоянно, он не один из лучших в мире
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Все правильно.
Маттео хороший парень, свой чел. Он ему надерет пятую точку, хоть и считает себя Хольгер молодым Лео Дикаприо
0
-2
-2
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