Руне о матче с Берреттини: «В рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше, но я считаю его одним из лучших в мире»
10-я ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал четвертьфинал Акапулько против Маттео Берреттини. Во втором круге датчанин за час обыграл Нуно Боржеса – 6:0, 6:2.
«Жду сложного матча. Хотя в рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше, я считаю его одним из лучших в мире. Он уже много лет это демонстрирует.
Мне нужно будет показать свою лучшую игру, делать все максимально четко. Сегодня я хорошо сыграл, и нужно будет перенести сегодняшний теннис на завтра. И наслаждаться моментом. Атмосфера потрясающая».
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Маттео хороший парень, свой чел. Он ему надерет пятую точку, хоть и считает себя Хольгер молодым Лео Дикаприо