Руне о матче с Берреттини: «В рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше, но я считаю его одним из лучших в мире»

10-я ракетка мира прокомментировал четвертьфинал Акапулько против . Во втором круге датчанин за час обыграл Нуно Боржеса – 6:0, 6:2.

«Жду сложного матча. Хотя в рейтинге Маттео сейчас стоит чуть ниже, чем раньше, я считаю его одним из лучших в мире. Он уже много лет это демонстрирует.

Мне нужно будет показать свою лучшую игру, делать все максимально четко. Сегодня я хорошо сыграл, и нужно будет перенести сегодняшний теннис на завтра. И наслаждаться моментом. Атмосфера потрясающая».

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