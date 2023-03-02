Даниэль отыграл два матчбола у Рууда и впервые победил соперника из топ-10. Ему 30 лет
30-летний Таро Даниэль во втором круге турнира в Акапулько обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда – 7:5, 2:6, 7:6(5) за 2 часа 57 минут. В третьем сете японец отыграл два матчбола.
Даниэль впервые в карьере обыграл соперника из топ-10. До этого он проиграл теннисистам такого уровне восемь матчей.
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Но слава богу, что есть зрячие люди, которые видят его нутро и как человека и как игрока.