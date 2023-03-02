Даниэль отыграл два матчбола у Рууда и впервые победил соперника из топ-10. Ему 30 лет

30-летний во втором круге турнира в Акапулько обыграл четвертую ракетку мира – 7:5, 2:6, 7:6(5) за 2 часа 57 минут. В третьем сете японец отыграл два матчбола.

Даниэль впервые в карьере обыграл соперника из топ-10. До этого он проиграл теннисистам такого уровне восемь матчей.

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