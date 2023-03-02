Даниэль отыграл два матчбола у Рууда и впервые победил соперника из топ-10. Ему 30 лет

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Таро Даниэль Каспер Рууд Теннис

30-летний Таро Даниэль во втором круге турнира в Акапулько обыграл четвертую ракетку мира Каспера Рууда – 7:5, 2:6, 7:6(5) за 2 часа 57 минут. В третьем сете японец отыграл два матчбола.

Даниэль впервые в карьере обыграл соперника из топ-10. До этого он проиграл теннисистам такого уровне восемь матчей.

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4 комментария

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Valery24
Ответ Йенс Мустерманн
В том-то и дело, что благодаря своей маске благовоспитанного и тихого игрока, этот мелкий пакостник имеет болельщиков даже на этом сайте, что просто абсурдно по существу. Но слава богу, что есть зрячие люди, которые видят его нутро и как человека и как игрока.
А меня позабавило,что в Акапулько,да и на других турнирах,на трибунах за него яро топят бабульки либо дамы в самом расцвете сил ))
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nick-basil
Молодец Таро. ... Кстати - тренировал его тренер Марата Сафина Рафа Менсуа.
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Йенс Мустерманн
Ответ Jefri AG
Кажется что за последний год просто рекорд по новостям из серии что какой-то теннисист впервые победил соперника из топ-10) Ну а что поделать если в топ-10 стоят такие как Каспер Рууд... это же просто посмешище и пародия на топ-теннисиста. Интересно, у него вообще есть болельщики, ну кроме норвежцев? Как можно топить за эту унылую жалкую посредственность, у которой к тому же морда кирпича просит.
В том-то и дело, что благодаря своей маске благовоспитанного и тихого игрока, этот мелкий пакостник имеет болельщиков даже на этом сайте, что просто абсурдно по существу.
Но слава богу, что есть зрячие люди, которые видят его нутро и как человека и как игрока.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jefri AG
Кажется что за последний год просто рекорд по новостям из серии что какой-то теннисист впервые победил соперника из топ-10) Ну а что поделать если в топ-10 стоят такие как Каспер Рууд... это же просто посмешище и пародия на топ-теннисиста. Интересно, у него вообще есть болельщики, ну кроме норвежцев? Как можно топить за эту унылую жалкую посредственность, у которой к тому же морда кирпича просит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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