Оже-Альяссим о желании стать №1: «Мое время придет, если я этого заслуживаю»

ответил, ставит ли цель стать №1 или для него важнее победы.

«В конечном счете я хотел бы стать №1. Я считаю, что такие события невозможно форсировать. Можно сколько угодно об этом думать, и я уверен, что многие хотят стать №1. Некоторым это удалось, некоторым – нет.

Мне кажется, что поставить цель или сказать, что ты этого хочешь, недостаточно. Для меня главное – сосредоточиться на ежедневной работе, конечно, быть мотивированным, но без излишнего азарта. Поиск баланса: подходить к каждому матчу с нужной интенсивностью, но при этом оставаться спокойным и терпеливым.

Такие результаты не приходят в одночасье. Есть много хороших игроков, на мой взгляд, Новак – лучший в мире на сегодняшний день. Я хочу однажды подняться на эту строчку, но мое время придет, если я этого заслуживаю».

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