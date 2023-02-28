Коко Гауфф: «Сказала отцу, что со мной не нужно быть на турнирах каждую неделю»

Коко Гауфф прокомментировала то, что отец Кори с этого года перестал ездить с ней по турнирам. Теперь она путешествует с мамой и тренером Диего Мояно.

«Думаю, он всегда боялся говорить об этом вслух, но в этом вопросе скорее я на него давила. Сейчас я становлюсь старше, мне помогает Диего. И я уже сказала, что со мной не нужно быть каждую неделю.

Это влияло в целом на всю семью. Я благодарна своим братьям, я никогда не чувствовала этого давления. Они понимают, почему папа не может быть с ними.

У меня два младших брата. Я бы сказала, что папа лучше разбирается в футболе, баскетболе и бейсболе, чем в теннисе. И я точно могу сказать, что моим братьям на данном этапе их жизни папа нужен больше.

В этом году точно будет больше компромиссов. Мой брат идет в старшую школу, ему нужен рядом отец. Каждому сыну нужен отец».

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