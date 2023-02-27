Людмила Самсонова: «Я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке. Это помогло в игре с лета и на приеме»

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова прокомментировала первый в карьере парный титул. Они с Вероникой Кудерметовой выиграли турнир в Дубае.

– Это невероятное достижение, потому что я не так много выступала в паре. Я верила, что мы с Вероникой сыграемся.

Мы почувствовали это на Кубке Билли Джин Кинг. Наши игровые стили отлично сочетаются. Я верила, что мы сможем очень, очень хорошо играть. Сегодня [25 февраля] потрясающий день.

– Что побудило вас больше играть в паре?

– В первую очередь я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке. Потом у меня появился шанс сыграть с Вероникой, и я не смогла отказаться.

Это помогло мне во всем понемногу. Это точно касается игры с лета и приема. Я стараюсь быть начеку в каждом розыгрыше, концентрироваться на каждом очке, потому что в парном разряде все может очень быстро измениться.

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1 комментарий

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Dym86
Вероника сейчас Самсонову на топ 10 прокачает. Игра у сетки,слёта, свечки, укоротки - это именно то в чём Самсонова проигрывает Кудерметовой и то, что Кудерметова прокачала в паре.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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