Людмила Самсонова: «Я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке. Это помогло в игре с лета и на приеме»
Людмила Самсонова прокомментировала первый в карьере парный титул. Они с Вероникой Кудерметовой выиграли турнир в Дубае.
– Это невероятное достижение, потому что я не так много выступала в паре. Я верила, что мы с Вероникой сыграемся.
Мы почувствовали это на Кубке Билли Джин Кинг. Наши игровые стили отлично сочетаются. Я верила, что мы сможем очень, очень хорошо играть. Сегодня [25 февраля] потрясающий день.
– Что побудило вас больше играть в паре?
– В первую очередь я попробовала больше играть в паре, чтобы прибавить в одиночке. Потом у меня появился шанс сыграть с Вероникой, и я не смогла отказаться.
Это помогло мне во всем понемногу. Это точно касается игры с лета и приема. Я стараюсь быть начеку в каждом розыгрыше, концентрироваться на каждом очке, потому что в парном разряде все может очень быстро измениться.
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