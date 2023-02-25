Хуркач об обводящем твинере против Бублика: «Обычно такие удары выполняет Саша»

Теги ATP Open 13 Александр Бублик Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Александром Бубликом в полуфинале в Марселе – 6:4, 7:6(4).

«Я знаю Сашу с 11-12 лет, мы многое вместе пережили, даже играли в паре в юниорах. Он очень веселый парень и дает спорту очень много энергии. Способен на невероятные удары.

Здорово, что мы вместе играли в юниорах, а теперь выступаем на высоком уровне – играем в полуфинале турнира ATP. Это потрясающе».

Также Хуркач прокомментировал то, что в этом матче забил обводящий твинер.

«Обычно такие удары выполняет Саша. В этот раз я выполнил такой против него».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий