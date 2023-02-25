Хуркач об обводящем твинере против Бублика: «Обычно такие удары выполняет Саша»
Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Александром Бубликом в полуфинале в Марселе – 6:4, 7:6(4).
«Я знаю Сашу с 11-12 лет, мы многое вместе пережили, даже играли в паре в юниорах. Он очень веселый парень и дает спорту очень много энергии. Способен на невероятные удары.
Здорово, что мы вместе играли в юниорах, а теперь выступаем на высоком уровне – играем в полуфинале турнира ATP. Это потрясающе».
Также Хуркач прокомментировал то, что в этом матче забил обводящий твинер.
«Обычно такие удары выполняет Саша. В этот раз я выполнил такой против него».
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