Маррей, отыграв 8 матчболов за неделю: «Смеюсь, потому что начало сезона получается потрясающим. Я никогда такого не испытывал»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал то, что отыграл пять матчболов у Иржи Лехечки в полуфинале в Дохе (6:0, 3:6, 7:6(6)). На этой неделе британец выиграл все матчи в трех сетах, а в первом круге тоже ушел с матчболов.

«Я не знаю, как мне удалось развернуть этот матч. При счете 4:5 я хорошо провел большую часть матчболов. Да, он допустил грубую ошибку при счете 40:40, но в целом я хорошо провел матчболы.

Тай-брейк был очень неровным. Но при счете 6:6 я нашел хорошую подачу. На матчболе он, наверное, должен был попадать с лета, но там я тоже выполнил сложный прием отличной подачи.

Я смеюсь, потому что начало сезона получается потрясающим. Я никогда такого не испытывал – столько таких матчей. Я уже говорил, что в какой-то момент ожидаешь матч побыстрее.

Полчаса казалось, что все так и будет, но потом матч совершенно изменился. Потрясающе, как мне удалось вырвать победу».

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