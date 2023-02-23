Рублев о том, что отыграл 3 матчбола у Грикспора: «Если бы он был свежее, у меня бы не было шансов. Так что мне повезло»

прокомментировал то, что отыграл три матчбола во втором круге турнира в Дохе против Тэллона Грикспора.

«Наверное, мне повезло, что он приехал из Роттердама без отдыха и первый матч выиграл на решающем тай-брейке. Конечно, психологически ему было тяжело, и я сделал брейк в самый нужный момент.

Если бы он был свежее, у меня бы не было шансов. Так что мне повезло», – сказал Рублев в интервью на корте.

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