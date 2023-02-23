Рублев о том, что отыграл 3 матчбола у Грикспора: «Если бы он был свежее, у меня бы не было шансов. Так что мне повезло»

Теги ATP Qatar ExxonMobil Open Андрей Рублев Тэллон Грикспор Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что отыграл три матчбола во втором круге турнира в Дохе против Тэллона Грикспора.

«Наверное, мне повезло, что он приехал из Роттердама без отдыха и первый матч выиграл на решающем тай-брейке. Конечно, психологически ему было тяжело, и я сделал брейк в самый нужный момент.

Если бы он был свежее, у меня бы не было шансов. Так что мне повезло», – сказал Рублев в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий