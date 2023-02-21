Чесноков о выступлении Медведева в Дохе: «У него могут возникнуть некоторые сложности. Он может проиграть на старте»

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева в Дохе. В Катаре он начнет со второго круга, где сыграет с Лиамом Броади.

«В Дохе у Медведева могут возникнуть некоторые сложности. В Роттердаме была зима, играли в зале, а в Дохе жара и лето, сложно сказать, насколько он сможет перестроиться. Даниил может проиграть на старте, это совершенно не важно, так как уже ни у кого не вызывает сомнений, что он игрок топ-10. Если проиграет, ничего страшного не случится, после такого турнира, где он показал, что обладает колоссальными игровыми возможностями, может себе позволить.

Ему в любом случае нужно почувствовать пространство, мячи, жару. Это поможет лучше подготовиться к турнирам американской серии. Но я думаю, что он все-таки выиграет в первом матче», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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