Чесноков о выступлении Медведева в Дохе: «У него могут возникнуть некоторые сложности. Он может проиграть на старте»

Теги ATP Андрей Чесноков Qatar ExxonMobil Open Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева в Дохе. В Катаре он начнет со второго круга, где сыграет с Лиамом Броади.

«В Дохе у Медведева могут возникнуть некоторые сложности. В Роттердаме была зима, играли в зале, а в Дохе жара и лето, сложно сказать, насколько он сможет перестроиться. Даниил может проиграть на старте, это совершенно не важно, так как уже ни у кого не вызывает сомнений, что он игрок топ-10. Если проиграет, ничего страшного не случится, после такого турнира, где он показал, что обладает колоссальными игровыми возможностями, может себе позволить.

Ему в любом случае нужно почувствовать пространство, мячи, жару. Это поможет лучше подготовиться к турнирам американской серии. Но я думаю, что он все-таки выиграет в первом матче», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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3 комментария

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T-h
Даниил Медведев и шанс встретить динозавра
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sashati
Ну ничего, хоть скупнется в море)
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S.Graf
Ну, 1й матч с квалифаером - проигрывать как-то некомильфо. Дальше скорее всего Агут, его тоже желательно пройти, чтобы личку подправить. Потом - Альяссимка (или Фокин). Тут и комментировать нечего.
Усё, а там и финал.
И ещё Дубай через неделю.
Не Доха, а чемодан без ручки: и бросить жалко, и тащить неудобно :о)
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