Джокович проведет пресс-конференцию в Белграде

Чемпион Australian Open Новак Джокович, на этой неделе без тейпа на поврежденной ноге тренирующийся в Белграде, проведет пресс-конференцию.

«Я решил провести пресс-конференцию. Там отвечу на все вопросы, – сказал 22-кратный чемпион «Шлемов» корреспонденту Sportal.rs. – Мы с моей PR-командой уже обо всем договорились, приглашение придет через несколько дней».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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