Джокович проведет пресс-конференцию в Белграде

Теги Новак Джокович травмы ATP Теннис

Чемпион Australian Open Новак Джокович, на этой неделе без тейпа на поврежденной ноге тренирующийся в Белграде, проведет пресс-конференцию.

«Я решил провести пресс-конференцию. Там отвечу на все вопросы, – сказал 22-кратный чемпион «Шлемов» корреспонденту Sportal.rs. – Мы с моей PR-командой уже обо всем договорились, приглашение придет через несколько дней».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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16 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Rus1an
Неужели скажет: "Я устал, я ухожу"
Вы, наверное, удивитесь, но Ельцин эту фразу не произносил)
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Радость Ди Мария
Сербы заслужили прессуху на родном языке - поддержка в Мельбурне была очешуительная - как на матчах Эль Класико. Особенно в финале в парке.
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Йенс Мустерманн
Шараповскую ПК повторит?
0
-1
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master s
решил совместить должность президента Сербии и лучшего теннисиста всех времен)
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Хозяин патриотов
Слова Джоковича на пресс-конференции: «И сколько бы я не посылал сердечки и какие рекорды бы не побил, я понял одно, я всегда буду нелюбимым. Поэтому принял решение завершить карьеру.»
+1
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-4
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Владимир Быков
"привился" спутником?
0
-4
-4
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Verdo
утечка из вада: федя с рафиком с 2006 на "кеналогах", пора раскрыть эту инфу, для начала в Белграде
+2
0
+2
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Vano from Tbilisi
допинг? не фанат шпагатовича но не хотелось бы, да и пусть без травм все будет
+3
-4
-1
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JuVero
Ответ ДоминаторТенниса
Завершает карьеру что ли?
мечты фанов Надаля))
+12
-2
+10
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Сергей К
Ответ Rus1an
Неужели скажет: "Я устал, я ухожу"
мухожук, ведь...
0
-3
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Михаил1970
У Шараповой тоже была одна известная пресс-коференция...
+2
-4
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Зорькин
Премьерить фильм будет + анонсирует своё участие на Солнечном Дубле.
+3
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Юрий Р.
Скажет, что планирует ещё несколько лет разрывать тур.
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-2
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ДоминаторТенниса
Завершает карьеру что ли?
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Istianoff
Джокович, Путин, Байден, Си Цзиньпин.....насыщенная неделя предстоит.
+15
-2
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Rus1an
Неужели скажет: "Я устал, я ухожу"
+4
-9
-5
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