Вайда о расставании с Джоковичем: «Он решил играть меньше турниров и сократить команду, а Горан Иванишевич в ней №1»

Словацкий тренер Марьян Вайда рассказал о причинах прекращения работы с Новаком Джоковичем.

– Мы хорошо общаемся, но рабочие отношения закончились из-за профессиональной проблемы. Мы провели вместе 15 лет. Он решил играть меньше турниров и сократить команду, а Горан [Иванишевич] в ней №1. Эмоционально было тяжело расставаться, но жизнь продолжается. Для меня Новак остается Новаком.

Он адаптировался и знает, как тренироваться, как ладить с Гораном. Я в порядке, он в порядке. Так и должно быть.

– Вы скучаете по тому, чтобы быть с ним в туре? Странно не видеть вас в его ложе на турнирах.

– На Australian Open я увидел, что он испытал огромное облегчение. Его отпустила прошлогодняя история с депортацией и травма, которую он получил во время турнира. Было легко считать его эмоции. В этом смысле я скучаю по тем моментам.

В этом году сняли коронавирусные ограничения, и он может играть больше турниров. Я бы хотел чаще видеться с ним в туре и наблюдать, как он выигрывает больше «Шлемов».

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