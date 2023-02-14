Вайда о расставании с Джоковичем: «Он решил играть меньше турниров и сократить команду, а Горан Иванишевич в ней №1»

Теги Новак Джокович ATP Горан Иванишевич Марьян Вайда Теннис

Словацкий тренер Марьян Вайда рассказал о причинах прекращения работы с Новаком Джоковичем.

– Мы хорошо общаемся, но рабочие отношения закончились из-за профессиональной проблемы. Мы провели вместе 15 лет. Он решил играть меньше турниров и сократить команду, а Горан [Иванишевич] в ней №1. Эмоционально было тяжело расставаться, но жизнь продолжается. Для меня Новак остается Новаком.

Он адаптировался и знает, как тренироваться, как ладить с Гораном. Я в порядке, он в порядке. Так и должно быть.

– Вы скучаете по тому, чтобы быть с ним в туре? Странно не видеть вас в его ложе на турнирах.

– На Australian Open я увидел, что он испытал огромное облегчение. Его отпустила прошлогодняя история с депортацией и травма, которую он получил во время турнира. Было легко считать его эмоции. В этом смысле я скучаю по тем моментам.

В этом году сняли коронавирусные ограничения, и он может играть больше турниров. Я бы хотел чаще видеться с ним в туре и наблюдать, как он выигрывает больше «Шлемов».

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3 комментария

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sashati
Ответ Евгений Фабиянчук
мне казалось, ещё в прошлом году этот вопрос вдоль и поперёк проговорили 🙄
А теперь накосую)
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Радость Ди Мария
Вайда - чоткий мужик. Сор из избы на общее обозрение и срач не вынесет... Что-то произошло на ОИ. Ну и ладно. Не нам трепать языками в конце концов. Это спорт высших достижений. Страшная как по мне тема. Это как Гамлета или Братьев Карамазовых написать. Внутри всё холодеет.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Фабиянчук
мне казалось, ещё в прошлом году этот вопрос вдоль и поперёк проговорили 🙄
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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